CC y PP exigen a Pedro Martín que reclamen la bonificación del 100% del transporte público

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Coalición Canaria y Partido Popular han exigido al presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, y a su equipo de gobierno que reclamen al Estado que aplique la bonificación del 100% al transporte público en la Isla, tras el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que ese descuento se realizará en territorio peninsular a partir de septiembre.

La diputada y secretaria de Organización de CC de Tenerife, Rosa Dávila, ha acusado al presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, y al PSOE insular de no defender los intereses de la isla y de sus habitantes al no exigir la bonificación del 100% de guaguas y tranvía en la Usla, tal y como sí han hecho otros cabildos en el Archipiélago como los de Gran Canaria, La Gomera o Fuerteventura.

La dirigente nacionalista calificó como "incomprensible" que el Cabildo de Tenerife y su presidente justifique este "agravio" del Gobierno de España con Tenerife y Canarias y que "no sean capaces de luchar por lo intereses de los tinerfeños y tinerfeñas por el simple hecho de no levantar la voz ante Ángel Víctor Torres y ante sus jefes de Madrid".

Para Dávila, que Pedro Martín no solicite la gratuidad de guaguas y tranvía "no es más que otro ejemplo de que Tenerife no es la misma desde que gobierna el PSOE". "La Isla se está quedando atrás, ha perdido competitividad y existe una clara pérdida de peso político, económico y social por una clara falta de liderazgo político", afirmó.

"La pérdida de liderazgo y el nulo peso político de Pedro Martín, con su sumisión y silencio ante el PSOE, hace que Tenerife se quede atrás", lamentó la diputada, que instó a la unidad de todos los cabildos y ayuntamientos de Tenerife y de Canarias para exigir el mismo trato para la Islas con la bonificación al transporte, ya que es un "auténtico agravio" y una "injusticia total" que se financie el 100% del transporte en la Península, mientras que en el Archipiélago "sólo se llega al 50% de la bonificación".

"Es vergonzoso ver cómo un presidente de Tenerife no alza la voz contra este tipo de decisiones y simplemente adopta la postura del silencio para no enfadar a sus jefes", lamentó Dávila.

Por su parte, el secretario general de los nacionalistas tinerfeños, Francisco Linares, mostró su total rechazo al planteamiento del Gobierno de Canarias y de Ángel Víctor Torres para que los cabildos y, sobre todo, los ayuntamientos tengan que implementar parte de la bonificación al transporte. "Es ya lo que le faltaba a los ayuntamientos", criticó Linares, que aseguró que las corporaciones locales "no tienen competencias para eso".

Francisco Linares recordó que los ayuntamientos de Tenerife y Canarias "llevan más de dos años haciendo y sobre esfuerzo enorme con gastos e inversiones por la pandemia y todavía seguimos esperando por el Fondo de Reconstrucción Municipal del Gobierno de Canarias". "Lo que tiene que hacer el Gobierno de Canarias y Ángel Víctor Torres es exigir al Gobierno de Pedro Sánchez algo que es de justicia, y es la bonificación al 100% del transporte de tranvía y guaguas de las Islas", aseveró Linares.

"No podemos ser ciudadanos de segunda frente a la Península. Si allí tienen los trenes gratis, aquí las guaguas deben ser gratis también", sentenció.

"ESCONDIDO Y MUDO"

Sobre esta cuestión también se ha pronunciado el consejero popular Manuel Fernández, que denunció que Pedro Martín "está escondido y mudo frente al debate social y político que ha supuesto la decisión del Ejecutivo nacional de dejar fuera a Canarias, y por lo tanto a Tenerife, de la bonificación anunciada para el transporte público en el país".

"En el Partido Popular tenemos claro que si el Estado financia los trenes de cercanías en España, y teniendo en cuenta que Canarias no cuenta con trenes, tenemos que reclamar desde las instituciones un trato igualitario con nuestra comunidad, aplicando esta bonificación a las guaguas, como único medio de transporte público en nuestro archipiélago, y siempre desde la perspectiva de que hay que garantizar que los ciudadanos canarios en general, y tinerfeños en particular, tengan los mismos derechos que los ciudadanos de la península y Baleares", afirmó Manuel Fernández.

"Mientras los gobiernos de otras islas reclaman abiertamente al Gobierno del Estado una iniciativa similar a la anunciada en Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias mantienen un silencio vergonzoso y sumiso, que pone de manifiesto una falta de liderazgo que perjudica gravemente a los canarios y a los tinerfeños", sentenció Fernández.

El consejero popular incidió en que no es la primera vez que Pedro Martín "se pliega ante intereses partidistas, dejando para más tarde el interés general de los ciudadanos", recordando que también en el ámbito de la movilidad, como fue el caso del tren del sur, el presidente del Cabildo "prefirió callar frente a las exigencias del grupo político que lo apuntala en el gobierno (Podemos), negándose a defender públicamente la necesidad de impulsar el proyecto del tren del sur".

Por otro lado, Manuel Fernández recordó que fue el Partido Popular el que planteó una iniciativa en el último debate del estado de la Isla, celebrado el pasado mes de abril, para bonificar el transporte público a personas mayores de 65 años, estudiantes universitarios y pacientes hospitalarios, con un doble objetivo: aliviar el colapso de las carreteras tinerfeñas en horas punta y fomentar el uso del transporte público en un contexto económico muy complicado para las familias, debido a la inflación y la crisis económica.

Manuel Fernández subrayó que todos los grupos apoyaron esta iniciativa, pero durante el último pleno, y tras constatar que no se había llevado a cabo ni una sola medida para poner en marcha el acuerdo plenario, el Partido Popular realizó una pregunta para conocer el nivel de ejecución de la iniciativa. "La respuesta del vicepresidente Arriaga fue que esta era inviable por no poder discriminar en base al nivel de renta de los usuarios, algo que parece no importar ahora, cuando solicita en medios de comunicación que el Estado bonifique el 100% del transporte público", recordó Fernández.

"La forma de actuar del gobierno insular desvela una preocupante ausencia de ideas y hoja de ruta en un ámbito tan sensible como la movilidad, así como una falta de credibilidad y de liderazgo que podría tener serias consecuencias para nuestra sociedad en un momento económico crítico como el actual", manifestó el consejero.