CC solicita al Estado aprobar de manera "inmediata y efectiva" la bonificación del 60% sobre el IRPF en La Palma - CC

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, ha solicitado al Gobierno de España información sobre en qué Consejo de Ministros se aprobará la bonificación del 60% del IRPF para los residentes de La Palma. Asimiso, debido a las demoras denunciadas por la formación, solicitan al Estado su aprobación de "manera inmediata y efectiva" para que los ciudadanos se beneficien "sin más retrasos".

En una pregunta registrada para respuesta por escrito al Ministerio de Hacienda, la diputada recuerda que la medida es un "compromiso" recogido en la Agenda Canaria suscrita con Coalición Canaria y que, a pesar de las garantías del Gobierno central, "todavía no se ha materializado oficialmente" en 2025, según ha señalado la formación nacionalista en una nota de prensa.

Recuerda que esta medida fiscal, concebida como un instrumento de apoyo a la recuperación económica y social de La Palma tras la erupción del volcán, se aplicó en años anteriores de forma mensual en las nóminas de los trabajadores de la isla. Sin embargo, en 2025 los palmeros aún no han recibido esta ayuda, lo que genera dificultades económicas entre la población y una situación de incertidumbre jurídica sobre su aplicación.

Así, exponen, aunque desde el Gobierno de España se afirma que se planea aplicarla con carácter retroactivo en la declaración de la renta del año siguiente, hasta el momento "no se ha producido ninguna formalización legislativa ni resolución concreta".

DEMORAS ADVERTIDAS

Coalición Canaria ha considerado que esta demora en la implementación de la bonificación del IRPF afecta directamente a los habitantes de La Palma, quienes "necesitan disponer de este recurso económico para afrontar sus gastos cotidianos y continuar con la recuperación de la isl"a.

Por ello, la formación nacionalista ha reiterado la necesidad de que el Gobierno cumpla con los compromisos adquiridos en la Agenda Canaria y que la bonificación se apruebe de "manera inmediata y efectiva", garantizando que los ciudadanos puedan beneficiarse "sin más retrasos".