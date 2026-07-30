Los centros de crisis contra la violencia sexual en Canarias registran 1.164 atenciones desde mayo de 2025

Archivo - Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias en comisión parlamentaria - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, ha realizado este jueves un balance "positivo" de la actividad de los centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual desde su puesta en marcha en mayo de 2025, una "respuesta pública especializada e innmediata" que registró unas 1.164 atenciones.

Así lo ha informado la consejera del área, Candelaria Delgado, en respuesta a una pregunta formulada en comisión parlamentaria por la diputada Cristina Calero en relación a esta cuestión.

La diputada Cristina Calero (CC) ha resaltado en su intervención la importancia de no olvidar las cifras de violencia de género y sexual en las islas y la importancia de su atención, más aún en época estival, cuando "la experiencia demuestra que es un periodo críticamente vulnerable", ya que aumentan los tiempos de convivencia, se producen cambios de rutinas y, por tanto, se "disparan" las situaciones de riesgo para las mujeres víctimas.

UN BALANCE "POSITIVO"

"Detrás de cada estadística hay una mujer, seguramente con hijos a su cargo, que sufre una situación que tiene que saber que se puede salir de ella", ha advertido Calero, que ha visibilizado la importancia de los centros de crisis 24 horas en Canarias, un recurso "imprescindible" ante un asunto en el que "no vale ponerse de perfil".

La consejera de Bienestar Social ha resaltado el balance "positivo" del departamento regional respecto a una "respuesta pública especializada e innmediata que antes no existía". Así, ha continuado, el hecho de contar con estos centros de crisis de 24 horas, abiertos los 365 días del año, para atender a las mujeres afectadas con la atención psicológica, social y jurídica necesaria sin ser necesario para ello haber presentado denuncia previa.

"Los centros --ubicados en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma-- respetan los tiempos (que necesitan las víctimas para denunciar la situación sufrida) y evitan que una exigencia burocrática se convierta en una barrera, y están ahí para apoyar a la víctima", ha señalado la consejera Candelaria Delgado.

LAS CIFRAS

Según los datos aportados este jueves por la Consejería, los centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual en Canarias han registrado la atención de 1.164 personas: 742 víctimas adultas, 110 menores, 180 familiares, y 132 personas atendidas sin que fuera necesaria la apertura de expediente sino solo información.

Además, se han producido 441 activaciones, muchas de ellas en situación de urgencia, lo que requería moilizar otros recursos de atención y acompañar a la víctima desde el primer momento. Por islas, el centro de Tenerife ha atendido a 392 personas; el de Gran Canaria, a 361; Lanzarote, a 178; Fuerteventura, a 172; y La Palma, a 61.

Los centros de crisis 24 horas constituyen una puerta de entrada al sistema público de atención especializada y pueden activarse a través del 112, del 016, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de los servicios sanitarios o mediante contacto directo con el propio recurso. Además de la atención psicológica, jurídica y social, ofrecen acompañamiento durante las situaciones de crisis y coordinación con el conjunto de recursos públicos.

AYUDAS ECONÓMICAS

En paralelo, la consejera regional ha recordado que el Gobierno de Canarias se encuentra tramitando el primer decreto que regula en las islas el procedimiento para la concesión y el pago de ayudas económicas destinadas a víctimas de violencias sexuales con insuficiencia de recursos económicos.

La nueva norma, que recoge el informe positivo del Consejo General de Servicios Sociales, permitirá hacer efectivo en Canarias el derecho reconocido en la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, estableciendo un procedimiento específico para la tramitación, resolución y abono de estas prestaciones.

Estas ayudas, ha precisado la responsable del departamento regional, buscan atender la "insuficiencia de recursos" que suele observarse en este tipo de situaciones y devolver, asimismo, "la plena libertad" a las víctimas afectadas. La medida convertirá a las islas en la tercera comunidad autónoma que cuenta con esta normativa.