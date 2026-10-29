Cerrada la carretera de acceso a Teno (Tenerife) por un desprendimiento de rocas

Desprendimiento de rocas en Teno - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife informa este jueves de un desprendimiento de rocas en la carretera insular TF-445, de acceso a Punta de Teno, en el municipio de Buenavista del Norte, que ha provocado la acumulación de una importante cantidad de material sobre la calzada que ha obligado a cerrar la vía.

El desprendimiento ha afectado a un tramo de la vía en el que se han precipitado piedras y bloques de roca de grandes dimensiones, obstaculizando la circulación.

La zona cuenta con mallas de protección instaladas en el talud, que también se han visto afectadas por la caída del material.

El Cabildo recuerda en una nota la importancia de extremar las precauciones en la zona y respetar las indicaciones y la señalización de seguridad, ante el riesgo de que puedan producirse nuevos desprendimientos.