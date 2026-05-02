Chago Melián inicia este domingo en Gran Canaria su gira 'Toda una vida', enmarcada en los actos por el Mes de Canarias

El artista canario Chago Melián - GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 May. (EUROPA PRESS) -

El artista canario Chago Melián comenzará su gira 'Toda una vida' este domingo, a las 19:00 horas, en el Teatro Guiniguada, en Las Palmas de Gran Canaria, un espectáculo que se integra en la programación del Mes de Canarias y que propone una experiencia escénica que fusiona música y pintura.

El concierto será recorrido por la trayectoria vital y artística de Chago Melián a través de sus canciones más representativas, acompañadas de una producción audiovisual que mostrará su obra pictórica, según precisa el Gobierno regional en una nota.

'Toda una vida' reunirá a cerca de 30 músicos, con la participación de la Tenerife Chamber Orchestra, junto al coro y la banda Al Emigrante, bajo la dirección de Francis Hernández. El espectáculo contará con la colaboración de artistas invitados como José Manuel Ramos, Candelaria González y Yurena Namahana.

La propuesta ahondará, además, en visibilizar el vínculo estrecho entre la música y la pintura de este artista con la identidad cultural canaria, una iniciativa que conecta directamente con el lema 'Somos patrimonio de Canarias bajo el que se celebra el Mes de Canarias', al poner en valor la trayectoria de un creador que forma parte del legado cultural vivo del archipiélago.

Tras su estreno en Gran Canaria, la gira continuará su recorrido por las islas durante el mes de mayo, como una de las propuestas culturales destacadas dentro del programa del Mes de Canarias.

MES DE CANARIAS

Estas actividades se enmarcan en la programación del Mes de Canarias que incluye más de 110 actividades en todas las Islas, bajo el lema 'Somos Patrimonio de Canarias'.

La iniciativa de ampliar la celebración del Día de Canarias a todo un mes es una invitación a "reconocer, compartir y preservar aquello que nos une como pueblo". A lo largo de varias semanas, se creará un espacio para acercar nuestras tradiciones, nuestra historia y nuestra identidad a toda la ciudadanía, favoreciendo que este legado común llegue a cada rincón e, incluso, más allá de nuestro territorio.

Toda la programación está disponible en el portal web del Gobierno de Canarias, así como en las redes sociales de la Presidencia del Gobierno y de las distintas áreas responsables de la organización de cada actividad, donde se actualiza diariamente la información.