Un ciclista herido de carácter grave al sufrir una caída en Tinajo (Lanzarote)

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ARRECIFE (LANZAROTE), 2 (EUROPA PRESS)

Un ciclista, de 50 años, ha resultado herido de carácter grave al sufrir una caída en Tinajo (Lanzarote), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este jueves, en la calle Rancho de Pascua Archinech del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba, en el momento inicial de la asistencia, politraumatismos de carácter grave, por lo que, una vez estabilizado, fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa.

En el lugar del accidente también se personaron agentes de la Policía Local, que realizaron el atestado correspondiente.