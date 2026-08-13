Científicos del IAC comprueban en Palencia sus modelos predictivos de la corona solar gracias al eclipse

Vista del eclipse solar total, a 12 de agosto de 2026, en San Millán de los Caballeros, León, Castilla y León (España). - NASA/Bill Ingalls

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Científicos del Instituto de Astrofísica de Canarias hacen este jueves un balance positivo de la observación del eclipse solar de ayer, una jornada que sirvió para comprobar el grado de exactitud de sus modelos predictivos en torno a las dinámicas de la corona solar y la configuración idónea de los telecopios de cara al próximo eclipse.

Así lo ha señalado en una entrevista concedida a Europa Press Jorge Pérez-Gallego, coordinador del proyecto NATE, una iniciativa puesto en marcha por el IAC, junto a otras instituciones como la Universidad Mohammed VI Politécnica (UM6P) y el NSO.

En agosto de 2027, cuando se producirá el próximo eclipse solar, el proyecto NATE llevará a Marruecos una red coordinada de estaciones con telescopios operados por equipos de estudiantes y profesorado de secundaria y universitarios de los tres países involucrados, además de astrónomos e ingenieros del IAC, la UM6P y el NSO.

Sin embargo, durante el eclipse de este año, un grupo de científicos del IAC se ha desplazado hasta Palencia para realizar un ensayo y entrenamiento de los distintos equipos, una labor científica que se ha desarrollado a la vista del público junto con actividades de divulgación de la ciencia y astronomía por tres días.

Aunque la corta duración del eclipse de 2026 --alrededor de un minuto y 44 segundos-- y su baja altura en el horizonte --entre 12 y 2 grados a lo largo del territorio español-- colaboraron menos para la experimentación, sí que fue "idóneo" para preparar experimentos.

Sin embargo, la fase de totalidad del eclipse de 2027 en Marruecos durará alrededor de cuatro minutos en cada estación, con una altura óptima de hasta 40 grados, por lo que el conjunto de datos combinado del experimento ayudará a averiguar cómo cambia la corona solar durante el período extendido en que será visible en Marruecos.

"Este año, el eclipse se encontraba muy bajo en el cielo. Al estar muy bajo, los datos que vienen del exterior del planeta se perturban más con la atmósfera, y a veces también a esas bajas alturas sobre el horizonte hay calima, lo que perturba más los datos, algo que empeora también si hay incendios", ha aseverado el científico.

MODELOS PREDICTIVOS Con anterioridad a los eclipses, el equipo investigador también elabora una predicción de cómo se verá la corona del sol. Se trata de una acción "importante" para conocer cómo se comporta la corona solar y comprender fenómenos como las tormentas solares que, si van en dirección a la tierra, pueden tener un impacto en la infraestructura espacial --satélites-- o incluso en la red eléctrica en superficies.

Asimismo, un fenómeno observacional como el de este miércoles permite a los científicos del IAC comprobar la calidad de esos modelos predictivos. "Los datos preliminares de ayer nos indican que la predicción de la corona está de acuerdo con lo que observamos en un 70%, aproximadamente", ha puntualizado el investigador del IAC.

Para realizar estas predicciones, detallan, se utilizó el superordenador de La Palma, uno de los catorce nodos de la Red Española de Supercomputación (RES), ya que se requiere "de mucha capacidad computacional" para realizar una predicción "adecuada".

UN TELESCOPIO 'HISTÓRICO'

Entre los telescopios instalados en Palencia para la observación del eclipse solar este miércoles destacó un telescopio histórico del siglo XIX que formó parte del equipamiento científico desplegado en la misma zona durante el histórico eclipse solar total de 1905.

"Este telescopio lo encontramos en un diván en el monasterio de San Zoilo, gracias a la subdirectora del Instituto de Astrofísica de Canarias, que es palentina y supo de ello, y luego, con la aprobación del director del Instituto de Astrofísica de Canarias, decidimos que sería buena idea restaurar ese telescopio, hacerlo eficiente y transportarlo al siglo XXI", ha señalado el científico.

Finalmente, al instrumento óptico se le realizó una restauración conservativa, recuperando su funcionamiento mecánico y óptico y adaptándolo al proyecto. "Cuando lo utilizaron en 1905 tenían que mirar con el ojo, y ahora lo que hemos hecho a adaptarlo, pudiendo conectar una cámara donde estaría el visor y, con esa cámara obtener una imagen que se pueda pasar a un ordenador. El telescopio se ha convertido así en un puente entre 1905 y 2026", ha especificado.