Alimentos del restaurante asiático cerrado en Las Palmas de Gran Canaria, encontrados en contenedores - GUARDIA CIVIL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas ha clausurado un restaurante de comida asiática situado en Las Palmas de Gran Canaria tras detectar numerosas irregularidades higiénico-sanitarias durante una inspección realizada el pasado 3 de noviembre.

La inspección, que se enmarca en las actuaciones de vigilancia y control destinadas a garantizar la seguridad alimentaria y proteger la salud de los consumidores, la ha llevado a cabo la Patrulla Fiscal y Fronteras de Santa María de Guía, integrada en el Destacamento Fiscal y Fronteras de Gran Canaria, que localizaron en las instalaciones de cocina y en las cámaras frigoríficas numerosos productos alimenticios que habían sido manipulados, procesados y elaborados.

Además indican que estos alimentos presentaban un "deficiente estado de conservación y condiciones higiénicas inadecuadas". En concreto, entre las irregularidades observadas se han referido la ausencia de etiquetado que permitiera identificar las fechas de elaboración y congelación de los productos, alimentos almacenados sin protección, depositados directamente en el suelo y, sin garantías adecuadas de mantenimiento de la cadena de frío.

Los agentes también comprobaron que, tanto la cocina como las cámaras frigoríficas, presentaban "importantes deficiencias" de limpieza, suciedad generalizada y malos olores. Asimismo se constató el deficiente estado del material y de las instalaciones destinadas a la manipulación y preparación de alimentos.

Estas irregularidades, matizan, persistían al día siguiente de la inspección, ya que el día 4 de noviembre agentes de la Patrulla Fiscal y Fronteras de Santa María de Guía volvió a personarse en el establecimiento para realizar nuevas comprobaciones y verificar las condiciones en las que se encontraban los productos alimenticios.

En esta segunda visita, los agentes comprobaron que las deficiencias detectadas inicialmente persistían, observando que distintos productos cárnicos y otros alimentos previamente procesados continuaban fuera de las cámaras frigoríficas, sumergidos muchos de ellos en agua y que estaban siendo manipulados para su posterior puesta a la venta al público.

Así, en el marco de las actuaciones derivadas de la inspección, técnicos de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias se personaron días después en el establecimiento, una vez tuvieron conocimiento de los hechos, y procedieron a su cierre inmediato, al apreciar un riesgo grave para la salud pública, motivado tanto por las deficiencias higiénico-sanitarias detectadas como por las condiciones en las que se encontraban los productos alimenticios.

Estos hechos, puntualizan, han sido documentados mediante la correspondiente acta de inspección y puestos en conocimiento de la autoridad sanitaria competente para la adopción de las medidas correspondientes.

La Guardia Civil recuerda la importancia de cumplir estrictamente las normas de higiene, manipulación y conservación de los alimentos, especialmente en los establecimientos de restauración para evitar riesgos para la salud de los consumidores.