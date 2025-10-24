Cinco detenidos por el robo continuado de lubinas de acuicultura en Los Cristianos, al sur de Tenerife

Sucesos.- Cinco detenidos por el robo continuado de lubinas de acuicultura en playa de Los Cristianos (Tenerife) - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido recientemente a cinco personas, entre los 38 y 70 años de edad, vecinos de Granadilla de Abona y Arona, en Tenerife. A dos, se les acusa de un supuesto delito continuado de hurto, y al resto, un delito de receptación de pescado, (especie lubina) procedente de las jaulas marinas de acuicultura situadas en las proximidades de Playa de los Cristianos.

La investigación se inició al tener los agentes conocimiento de la posible sustracción de peces, lo que implicaba unas consecuencias económicas y el consiguiente riesgo para la salud de los consumidores ya que estas piezas no pasaban ningún tipo de control sanitario antes de su consumo, según ha precisado la Benemérita en una nota.

Durante las pesquisas se pudo reconstruir la manera de actuar de los supuestos autores. Asimismo, aprovechando los días de captura realizados por la empresa propietaria de las jaulas, y durante las operaciones de descarga en el muelle, personal de la empresa en connivencia con tres personas ajenas a la misma sacaban con un vehículo parte de la captura del recinto portuario.

Posteriormente, estos procedían a la venta de dicha mercancía a terceras personas que, sin ningún tipo de factura que pudiese acreditar su legal pertenencitencia, presuntamente lo comercializaban en varios restaurantes de la isla de Tenerife.

DISPOSITIVO EN LOS CRISTIANOS

Asimismo, los agentes desplegaron un dispositivo de control y seguimiento en las inmediaciones del muelle de Los Cristianos, y se observó que tras atracar el barco de la empresa y descargar el pescado, cuando todos los ocupantes abandonaban las instalaciones del muelle, dos de los trabajadores regresaban y se introducían nuevamente en el barco. Seguidamente, descargaban el pescado en mochilas y bolsas plásticas, introduciéndolas en el vehículo que utilizaban para dirigirse a la zona de los restaurantes implicados.

Tras seguir el vehículo, los agentes pudieron observar como llegaban a las puertas de uno de los restaurantes donde dejaban parte del pescado sustraído, descargando el resto en la vivienda de un familiar del propietario del otro restaurante implicado. En ese momento los agentes intervinieron para identificar a los implicados.

En esa actuación fueron decomisados 120 kilos de pescado, pudiendo ascender el total de lo sustraído a 4.000 kilos y un valor aproximado de venta de 40.000 euros. En parte de la investigación se contó con la colaboración de la Policía Portuaria del Puerto de los Cristianos, perteneciente a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

Los detenidos junto a las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.