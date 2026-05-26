Clavijo admite el coste económico de las huelgas médicas y abre la puerta a negociar mejoras con los trabajadores

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, atiende a los medios de comunicación - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha admitido este martes que las huelgas médicas, tanto la nacional como la autonómica, generan un "grave problema" económico y retrasos en la atención a los pacientes y ha abierto la puerta a negociar con los sindicatos posibles mejoras para el colectivo.

En declaraciones a los periodistas tras una visita al Hospital de La Candelaria ha comentado que es "obligación" de su Gobierno escuchar a los empleados públicos y "que se pueda hablar", precisando que en el caso concreto de las reivindicaciones en torno al Estatuto Marco, las comprende.

"Esperamos y deseamos que esa negociación acabe lo antes posible y que pueda haber diálogo entre el Gobierno de España y la profesión", ha apuntado.

El presidente, que ha mantenido un breve encuentro con representantes sindicales, ha indicado que cuando los médicos se movilizan no es para "fastidiar al ciudadano" sino porque "llevan tiempo" con el Estado intentando que se les reconozca algo a lo que "tienen derecho".

En cuanto a las reclamaciones exclusivas de Canarias, ha señalado que "no se ha parado de negociar en todo momento", subrayando también que la Consejería de Sanidad aporta casi 900 millones de euros más al año, lo que refleja la "apuesta decidida" por los servicios públicos y la sanidad pública.

No obstante, ha comentado que hay que "compatibilizar" porque aunque le parece "excesivo" que un médico trabaje 24 horas de guardia y aun paciente le atienda un profesional que lleva "23 horas de trabajo", al mismo tiempo los ciudadanos tienen derecho a una atención "las 24 horas del día, los 365 horas del año".

En esa línea ha indicado que va a requerir negociaciones de turnos, mañana y tarde, porque todos los trabajadores públicos tienen que estar "al servicio de la ciudadanía". "Estoy convencido de que vamos a poder llegar a acuerdos como se ha llegado en otros momentos y que esa negociación se va a dar con toda fluidez", ha agregado.

Clavijo ha señalado que "va a requerir tiempo" pero no duda de que se va a "alcanzar acuerdos siempre poniendo al paciente en el centro del sistema y también a los trabajadores, obviamente".