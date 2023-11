Clavijo afirma que el apoyo de CC a Sánchez hará que Canarias esté "en la mesa de los asuntos de Estado"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado que los acuerdos alcanzados con el nuevo Gobierno presidido por Pedro Sánchez y la firma de la denominada 'Agenda Canaria' suponen una "buena noticia" para Canarias porque "va a estar en la mesa de los asuntos de Estado". "No va a estar solo Cataluña ni va estar solo el País Vasco. Va a estar Canarias también", remarcó.

Así lo ha manifestado en respuesta a una pregunta del portavoz del Grupo Parlamentario de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, sobre la materialización de las medidas compensatorias por lejanía, insularidad y cohesión social y económica incluidas en la 'Agenda Canaria', especialmente en las islas verdes.

En su intervención, Fernando Clavijo sostuvo que independientemente de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya adquirido compromisos con otras comunidades autónomas y otras fuerzas políticas, "la realidad es que hay un Gobierno de España con el que hay que trabajar", y añadió que la firma de la 'Agenda Canaria' permitirá "que se nos trate en igualdad de condiciones".

Así pues, expuso que en esa 'Agenda Canaria' se ha querido blindar el transporte gratuito; las inversiones en obras hidráulicas, infraestructuras educativas, carreteras y planes de empleo; la conectividad; y también planes específicos para la juventud para evitar que se acaben yendo, especialmente en las islas no capitalinas.

Por su parte, Casimiro Curbelo destacó el apoyo de Coalición Canaria a la investidura de Pedro Sánchez porque "nos va a permitir trabajar coordinadamente con el Gobierno de España en la Agenda Canaria", en concreto, en aspectos como el Régimen Económico y Fiscal (REF), el autogobierno, los derechos de Canarias como región ultraperiférica o los convenios que quedan pendientes.

"NO HUMILLE ESTA TIERRA".

Fernando Clavijo también fue cuestionado sobre este asunto por el portavoz del Grupo Vox, Nicasio Galván, quien criticó que Coalición Canaria haya apoyado un Gobierno donde está Sumar, cuando tras las elecciones del 23 de julio dijo que no lo haría. "¿Usted es de los que miente o de los que cambian de idea? Viendo a quién ha apoyado en la investidura, no me cabe ninguna duda", afirmó el diputado.

"No humille esta tierra ni la relacione con políticos corruptos, golpistas, malversadores y sediciosos. No hay mayor acto de corrupción política que un político indulte a políticos corruptos y sediciosos para con ello alcanzar el poder, porque un político que da un golpe de Estado es un político golpista", añadió Galván.

El diputado de Vox puso en duda el compromiso de Sánchez con la 'Agenda Canaria' porque es "el político más mentiroso de la historia de España", pero consideró "más grave" que Clavijo "se crea sus promesas". "En este tema no hay temas grises: se está contra el golpe o con el golpe. No hay dinero que pague la humillación de la Nación. No sentimos rabia ni tristeza, sino una enorme decepción. Canarias no se vende por 30 monedas de plata", espetó.

En su respuesta, Clavijo aclaró que Coalición Canaria se comprometió a no apoyar un Gobierno donde estuviera Vox o Podemos, no Sumar, y defendió que una vez conformado el nuevo Ejecutivo, los diputados y diputadas de CC lo que harán será "intentar conseguir cosas positivas para las Islas Canarias" a través de la 'Agenda Canaria'.

Además, le recordó que esto es una sesión de control al Gobierno, no el Congreso de los Diputados, el Senado o un mitin político; y le garantizó que si Vox está decepcionado, él estará "encantado" porque su objetivo no es contentar al partido liderado por Santiago Abascal. "Me parece bien que le manden el argumentario desde Madrid, pero lo que me preocupa es que los canarios tengan igualdad de oportunidades para poder desarrollar sus vida, y eso lo tengo que hacer con quien gobierne España, me guste más o me guste menos", recalcó Clavijo.