Clavijo apela a reconocer el papel "fundamental" de la Real Audiencia de Canarias en su quinto centenario

El presidente canario, Fernando Clavijo, junto a la consejera de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto; el secretario general de la Presidencia, Ceferino Marrero, y por el Parlamento de Canarias, su presidenta, Astrid Pérez - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha apelado este jueves a reconocer el papel "fundamental" de la Real Audiencia de Canarias en el acto de constitución de la Comisión Organizadora para la Conmemoración del V Centenario la institución, creada en 1526 y considerada un antecedente del actual Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Su composición, estructura organizativa y normas de funcionamiento, fue aprobada en Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto en el mes de marzo. Junto a ella también participaron en el acto el viceconsejero de Justicia, Cesáreo Rodríguez, y el secretario general de Presidencia, Ceferino Marrero, según ha especificado el Gobierno regional en una nota.

Durante el acto, el presidente de Canarias ha destacado la importancia de esta conmemoración para conocer la evolución de la justicia y de las instituciones públicas en el archipiélago. "Recordar los 500 años de la Real Audiencia de Canarias es también mirar a nuestra propia historia y entender cómo ha evolucionado la Administración de Justicia en las islas hasta llegar al sistema que tenemos hoy", ha señalado.

Por su parte, la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha destacado la historia de la Real Audiencia de Canarias, que hace cinco siglos consiguió que la justicia que se aplicaba fuera "igual" en todas las islas. "Es muy importante sobre todo en un territorio como el nuestro, que todavía sigue reivindicando que algunas cosas sigan pasando aquí, que se decidan aquí", ha aseverado.

Clavijo se ha mostrado convencido de que la celebración permitirá acercar a la ciudadanía el papel que desempeñó esta institución gracias a su creación hace cinco siglos. "Queremos que esta conmemoración permita conocer mejor qué significó la Real Audiencia para Canarias, cómo contribuyó a acercar la justicia a las islas y cómo su evolución forma parte de la historia de nuestro actual Poder Judicial", ha agregado.

En concreto, el titular del Gobierno ha destacado que la Real Audiencia fue el primer órgano judicial que abarcó todo el archipiélago, lo que conllevó la unificación y trato homogéneo de todos los recursos presentados por los ciudadanos frente al sistema diferenciado por islas que imperaba hasta entonces: en Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro de señorío; y en Gran Canaria, Tenerife y La Palma mediante realengo.

La Real Audiencia de Canarias también fue "clave", ha explicado Clavijo, en acercar la justicia a los ciudadanos de las islas, ya que desde su creación los conflictos judiciales se comenzaron a resolver en el archipiélago y no en Granada u otros lugares de la península como ocurría hasta entonces.

El presidente ha agradecido durante el acto la implicación de los componentes de la Comisión Organizadora para la Conmemoración del V Centenario de la Real Audiencia de Canarias, un órgano que tendrá como presidente de honor al Rey de España y que cuenta con representación del Poder Judicial, de la Comunidad Autónoma y de las instituciones vinculadas a la conmemoración.

En concreto, forman parte los titulares de la Presidencia del Gobierno de Canarias; de la Presidencia del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo; de la Presidencia del Parlamento de Canarias; del departamento del Gobierno de Canarias competente en materia de justicia; de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias; de la Fiscalía Superior de Canarias y de la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

También estarán representados los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, las dos universidades públicas canarias y los consejos canarios de Colegios de Abogados, de Procuradores y de Graduados Sociales y Diplomados en Relaciones Laborales.

Entre las funciones de esta Comisión se encuentra la elaboración y aprobación del programa de actividades del V Centenario, así como la coordinación con las Administraciones Públicas, organismos y entidades públicas y privadas y particulares que puedan colaborar en el desarrollo de los objetivos de la conmemoración.

SU HISTORIA

La Real Audiencia de Canarias fue creada en 1526 mediante una real cédula de Carlos I como tribunal de apelación con sede en Gran Canaria y jurisdicción sobre todas las islas. Hasta entonces, la administración de justicia se desarrollaba de manera diferenciada en el archipiélago y las apelaciones debían resolverse ante tribunales peninsulares.

Según relató en el acto Juan José Laforet, cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria y de la isla de Gran Canaria, la creación de la Real Audiencia permitió acercar la justicia a la población de Canarias y reforzó la presencia institucional de la Corona en un territorio formado por varias islas. A lo largo de los siglos, la institución fue modificando su estructura y sus competencias hasta convertirse en uno de los antecedentes históricos del actual Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

El Anuario de Estudios Atlánticos recoge además el documento que supuso la creación de la Real Audiencia con la residencia de tres jueces en Gran Canaria que desde entonces se encargarían de fallar ante los pleitos de apelación o súplica que elevaran los ciudadanos de todo el archipiélago.