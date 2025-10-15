Clavijo certifica un "alto cumplimiento" de la agenda canaria tras la reunión con Montero y apela a la "unidad"

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, responde a las preguntas de los portavoces de los grupos parlamentarios durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento de Canarias - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

Casañas (PP) no se fía de los compromisos del Gobierno central y Toledo (CC) reivindica el "ADN" del archipiélago de luchar "por cada céntimo"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado este miércoles el "alto cumplimiento" de la 'agenda canaria' tras los compromisos alcanzados este jueves con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, valorados en 400 millones.

En respuesta a preguntas de PP y CC en la sesión de control del Pleno del Parlamento, ha tildado de "positiva" la reunión en un contexto político que "no es normal" por la falta de PGE, pero aún así, ha valorado que se lograse "desatascar" partidas que se debían haber ingresado ya como el Posei adicional, el convenio de obras hidráulicas o 50 millones para la atención de los menores migrantes --más el plan de empleo y el de pobreza, aprobados recientemente--.

El presidente ha admitido que se trata de una "inyección de dinero notable" aunque asume que "habrá dificultades para gestionar" porque no se podrá gastar todo al llegar los fondos en el último trimestre del año.

Clavijo ha valorado también la predisposición del Gobierno central para sacar adelante una proposición de ley, de lectura única, que incluiría el 60% de bonificación en el IRPF para La Palma, 100 millones para la reconstrucción de las isla tras la erupción volcánica y 50 millones para atender a los menores migrantes correspondientes a 2024.

Ha subrayado que el "ADN" de su Gobierno es "buscar los recursos y conseguir lo mejor para los canarios", especialmente porque Canarias es la comunidad autónoma que más "merece un tratamiento" diferenciado para compensar la lejanía e insularidad.

En esa línea ha señalado que tiene "hoja de ruta" y sabe "adonde" quiere llevar al archipiélago, y para eso, es "imprescindible" que el Estado se comprometa con acción política y recursos.

Clavijo ha admitido que le hubiese gustado "no tener que ir" a la reunión con Montero porque las partidas presupuestarias ya estaban comprometidas "pero no pasa nada" ya que hace falta "unidad" ante los "tiempos complicados" que se avecinan.

Ha dicho que "pese al alto el fuego" en Gaza aún sigue la guerra en Ucrania, las islas sufren los costes del transporte, no hay PGE y en el Congreso hay una mayoría política "muy frágil" y una relación "tóxica" y basada en un "enfrentamiento estéril".

Frente a este escenario ha destacado que en Canarias, aunque haya enfrentamientos, las fuerzas políticas son capaces de ponerse "de acuerdo en lo importante". "No perdamos ese modo canario porque ese capital es una manera de recuperar la confianza de la clase política", ha señalado.

PP: EL GOBIERNO DEL "YA VEREMOS"

Juan Manuel García Casañas, presidente del Grupo Popular, ha descrito al Gobierno central como el del "ya veremos" pues no se sabe si cumplirán con el Supremo y el traslado de los menores solicitantes de asilo, si se darán "explicaciones" por los casos de corrupción que afectan al presidente, Pedro Sánchez, si va a "dar la cara" en el Congreso y el Senado o si van a transferir los 300 millones que se adeudan al archipiélago.

Ha comentado que le "preocupa" el escenario actual porque con los "antecedentes" del Gobierno no se fía, dado que han retirado 1.200 millones para destinarlos a "otros territorios", hay una deuda de 1.000 millones con la aerolíneas que compromete el descuento de residente, no hay PGE por tercer año consecutivo y muchas partidas no se pueden actualizar.

En cambio, ha apuntado, "tienen tiempo para actualizar la cuota de autónomos y van a sablarles 206 euros al mes, para eso tienen tiempo".

David Toledo, presidente del Grupo Nacionalista, ha comentado que "Canarias molesta" en la política nacional porque tiene que "pelear cada céntimo" y "no es una percepción" ya que entre los socialistas canarios se acusa al Ejecutivo de estar "obsesionados" por "pelear" contra el Estado.

"¿Qué pretenden, que miremos para otro lado?", se ha preguntado, mientras continúa el "hacinamiento" en los centros de menores migrantes o La Palma "no es la misma" desde la erupción del 'Tajogaite'.

En esa línea ha advertido a los socialistas de que "nunca va a pasar" que se tapen o los ojos o que se callen. "Estamos obsesionados con defender a esta tierra, es el ADN de Canarias", ha indicado.