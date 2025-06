Clavijo constata la "soledad" de Canarias en inmigración y exige un sistema nacional de menores

El presidente canario reprueba los pactos PP-Vox en Baleares y Murcia e insta a "cumplir la ley"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha constatado este viernes la "soledad" del archipiélago para gestionar la "crisis humanitaria" de la inmigración por lo que ha exigido al Gobierno central y a las comunidades autónomas el desarrollo de un sistema nacional de acogida de menores migrantes.

"Tenemos la obligación de dar una respuesta a este fenómeno como país. Eso es lo que pedí, eso es lo que exigí", ha señalado en una rueda de prensa a la salida de la Conferencia de Presidentes de la que se ha ausentado antes de su finalización para viajar a Canarias con el fin de acompañar a los Reyes en una visita a La Palma.

Clavijo, que sí ha valorado el "apoyo" y la predisposición de Cataluña y País Vasco para acoger menores, ha anunciado que la próxima semana se celebrará una reunión con los ministros del Interior, Política Territorial y Migraciones, Fernando Grande-Marlaska, Ángel Víctor Torres y Elma Saiz, respectivamente, para "intentar coordinar" mejor la distribución.

El presidente ha valorado que les haya podido decir tanto al presidente del Gobierno como a los presidentes autonómicos "mirándoles a los ojos" que colaboren para implantar el sistema nacional de protección de menores, subrayando que "no tenía sentido" que Canarias tuviese que acudir al Supremo en busca de amparo y que ha acabado en un "auto durísimo" contra el Gobierno.

Ha insistido en que "Canarias nunca ha dejado a ningún otro territorio solo", como ocurrió recientemente tras la DANA de Valencia, y por eso confía en que definitivamente se ponga en marcha el sistema nacional.

Clavijo ha admitido que "todos" los presidentes "entienden la situación de Canarias" pero "al final" siempre recurren a que tiene que haber un "orden" o una financiación determinada. "Siempre hay alguna condición, algún condicionante a la hora de hablar de esa distribución de los menores", ha lamentado.

Cuestionado también por los acuerdos presupuestarios entre PP y Vox en Baleares y Murcia a cambio de no recibir menores migrantes ha indicado que los reprueba "moralmente" porque afectan a "niños y niñas que viajan solos".

En esa línea cree que "probablemente no harían lo que están haciendo" si hace unos días esos presidentes hubiesen estado en el puerto de La Restinga (El Hierro) y "hubiesen visto sacar a niños de 3 y 4 años envueltos en mantas rojas de la Cruz Roja fallecidos" por ahogamiento al volcar el cayuco o si "hubiesen escuchado los llantos de esas madres".

Además ha indicado que "no es legal" dado que hay un decreto-ley convalidado por el Congreso por lo que "es un brindis al sol jugando a la política".

"La realidad es que hay una ley y la ley se tiene que cumplir. Y como les dije yo, puedo entender que alguien recurra a la norma porque no le gusta. Si yo creo que algo lesiona a la comunidad autónoma de Canarias, lo haría también, lo que no puedo entender es que la ley no se cumpla, y si no, pues tendremos que acudir a los tribunales", ha señalado.

El presidente canario se ha preguntado "cuánto daño y cuántos derechos se habrán vulnerado durante todo este tiempo de esos niños" tanto por parte del Estado como de las comunidades autónomas.

"Creo que moralmente no es admisible, pero es que legalmente no va a ser posible", ha agregado.

APOYO AL PLAN DE VIVIENDA

Aparte de la inmigración, Clavijo ha mostrado también su apoyo al plan de vivienda propuesto por el presidente Pedro Sánchez de confinan la inversión de más de 7.000 millones --60% el Estado y 40% las CCAA-- y que el parque sea siempre público.

Además ha dicho que le sugirió al presidente darle "más potencia de pegada" si se admite que comunidades autónomas y corporaciones locales puedan destinar el superávit a la construcción de vivienda pública, sostenible y protegida.

Igualmente ha reclamado el apoyo del Gobierno para la modificación de la ley de bases y del régimen local con el fin de que los ayuntamientos, a través de medidas fiscales, puedan "penalizar o restringir" la compra de vivienda por parte de extranjeros ya que en Canarias representa un tercio de las operaciones, medida que ha sido avalada ya en el Comité de las Regiones de la Unión Europea.

Ha apoyado también que se obtengan recursos para financiar de forma gratuita la educación infantil de cero a tres años y alertado del riesgo de que el decreto de universidades se acabe "politizando, estigmatizando o ideologizando" ya que no se trata de "lo público contra lo privado" sino de que haya una oferta complementaria en el mercado.

"En este caso, como comunidad autónoma no queríamos ceder ese tipo de competencias a la Administración del Estado, eso sí, trabajar todos juntos para que las titulaciones de nuestros universitarios y universitarias, sea la pública o sea la privada, tengan todas las garantías y los criterios de calidad que conlleva obtener un título universitario", ha explicado.