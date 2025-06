Clavijo, sobre el plante de Ayuso: "Tenemos que respetar a las otras CCAA y las lenguas cooficiales"

BARCELONA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, no ha querido ahondar en el plante de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Conferencia de Presidentes --la abandonó al intervenir el lehendakari, Imanol Pradales, en euskera-- y se ha limitado a reclamar "respeto".

"Tenemos que respetar a las otras comunidades autónomas y las lenguas cooficiales", ha comentado en rueda de prensa a la salida de la Conferencia de Presidentes, de la que se ha ausentado con motivo de una visita de los Reyes a La Palma en la tarde de este viernes.

Clavijo ha comentado que como presidente "siempre" ha pedido respeto para su comunidad autónoma y cree que es "importante" que cada presidente respete "lenguas, costumbres y cultura" del resto de territorios

No obstante, ha precisado que "cada uno es dueño de sus propios actos" e imagina que Ayuso dará sus propias explicaciones.

Asimismo ha dicho que no vio el desencuentro entre la presidenta madrileña y la ministra de Sanidad, Mónica García, antes del comienzo de la Conferencia.

"No la vi, no la puedo valorar porque no la vi, yo suelo ser bastante obediente y me puse donde me pusieron y allí me quedé", ha comentado.

Preguntado también por el adelanto electoral propuesto por los presidentes autonómicos del PP ha comentado que "esa prerrogativa la tiene el presidente Sánchez, lo hará cuando estime conveniente o cuando se cumplan los cuatro años".

Ha comentado que ahora toca "ser constructivo" y "colaborar con el Estado" en resolver problemas en colaboración con las comunidades autónomas, y es lo que ha defendido en la sesión.

"Lo otro, bueno, pues cada uno que diga lo que estime conveniente. Yo insisto, él las convocará cuando no le quede más remedio, porque se acaba el plazo, o cuando lo considere, es una prerrogativa que tiene el presidente", ha destacado.