Clavijo defiende la "prudencia" de los presupuestos frente a las críticas de "fraude electoral" de la oposición

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha defendido la "prudencia" con la que se ha elaborado el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2024, saliendo así al paso de las acusaciones de "fraude electoral" hechas por parte de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) al no cumplirse con el compromiso de bajar el IGIC en dos puntos.

"Ser imprudente y ser fraude es matricular a niños de 0 a 3 años y no tener ni las aulas hechas", afirmó el presidente canario en respuesta a las acusaciones del portavoz del Grupo Parlamentario de NC-BC, Luis Campos, quien criticó el "fraude electoral" de Coalición Canaria al no cumplir con "la madre de todas las medidas electorales" de bajar el IGIC del 7% al 5%. "Se fue la bruma de los 100 primeros días y se disipó el engaño. Fraude electoral masivo. Esa sí es una característica de este presupuesto", afirmó el portavoz.

Luis Campos acusó a los miembros del Gobierno de estar hoy sentados en la bancada azul del Parlamento porque "engañaron a la ciudadanía con una promesa que no han llevado a cabo". "Cometieron un fraude electoral. Son ustedes el Gobierno del fraude", insistió Luis Campos, quien se negó a aceptar que la prudencia sea la justificación para no bajar el IGIC, pues estos presupuestos aumentan "como nunca antes en la historia de Canarias en términos absolutos".

El diputado también acusó al Gobierno de CC y PP de pretender "meter la mano en los bolsillos de los canarios" al prever los presupuestos una subida del IGIC de un 16,7% respecto al Gobierno anterior. "Ustedes se van a enriquecer utilizando sus propios argumentos y sus propias palabras. Son el Gobierno de la incoherencia y del fraude; han practicado un fraude electoral masivo", reiteró Campos.

Frente a estas críticas, Fernando Clavijo se defendió diciendo que las líneas fundamentales de los presupuestos canarios para 2024 son "la certeza, la prudencia y la priorización del gasto público y el alivio fiscal", y quiso dejar claro a Luis Campos que el Ejecutivo que preside no ha elaborado estas cuentas "para agradar" a NC-BC.

"Son los presupuestos que consideramos necesario, luego me preocuparía que usted estuviese encantado", ironizó el presidente, quien lamentó que la oposición siga criticando la bajada del IGIC cuando al final se ha optado por una bajada sectorial y no masiva. "Hagamos lo que hagamos, me da que no le vamos a agradar", afirmó el presidente.

Fernando Clavijo aclaró al portavoz de NC-BC que la subida de la recaudación del IGIC se debe a cuestiones como el tabaco o las bebidas azucaradas porque considera que así se contribuye a inhibir el consumo, y precisó que la prudencia a la hora de elaborar los presupuestos se debe a que aún se desconocen las reglas de gasto, el techo de gasto, el objetivo de déficit y las liquidaciones del Estado.

Por ello, avanzó que a lo largo del próximo trimestre, si hay Gobierno de España y cuando se hayan despejado estas incógnitas, igual llevan a la Cámara una ley de crédito extraordinario o se incorpora el crédito y se sigue potenciando el gasto.