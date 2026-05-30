Clavijo destaca en el Día de Canarias las "raíces profundas" de la identidad isleña

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado, con motivo del Día de Canarias que se celebra este 30 de mayo, las "raíces profundas" de la identidad isleña.

"Quienes somos nos identifica, nuestras tradiciones nos unen y nuestro talento nos proyecta más allá de nuestras fronteras", apuntó este sábado en una publicación en la red social 'X'.

Asimismo, Clavijo resaltó el patrimonio natural del archipiélago e hizo especial hincapié en que las islas son el hogar de "gente con raíces profundas" gracias a las generaciones anteriores.

"Canarias es Canarias gracias al espíritu y al esfuerzo de quienes nos precedieron y de todos y todas los que cuidan y engrandecen esta tierra", concluyó el presidente.