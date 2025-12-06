Clavijo destaca en el Día de la Constitución la "urgencia" de defender los valores democráticos para no perderlos

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado este sábado, Día de la Constitución española, que "si no cuidamos y fomentamos los valores" que promueve la democracia, "estos se irán perdiendo", por lo que es "urgente" defenderlos cada día.

"La Constitución es el pilar sobre el que se ha sustentado nuestra democracia y la convivencia en España", ha recordado en un mensaje emitido en su cuenta oficial de 'X'.

De este modo, "si no cuidamos y fomentamos los valores que promueve, se irán perdiendo, por lo que es urgente defenderlos cada día desde el respeto institucional y político".

Asimismo, ha continuado el presidente regional, "solo así podremos avanzar como sociedad en un marco de derechos y libertades que permita la cohesión de una sociedad diversa".