Clavijo espera que los PGE "caigan" porque "hacen un destrozo" a Canarias

Publicado 12/02/2019 13:02:49 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se ha mostrado a favor este martes de que los Presupuestos Generales del Estado, que se debaten en el Congreso, "caigan", porque "hacen un destrozo a Canarias".

En un desayuno informativo organizado por la patronal de constructores de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), ha apuntado que con el actual Gobierno de Pedro Sánchez "peligra todo", en relación al REF y el Estatuto, pues desde el Estado no entienden que Canarias cuenta con un "régimen distinto".

Así, ha puesto como ejemplo que la subida del impuesto de sociedades afecta a las grandes producciones cinematográficas que se ruedan en Canarias o que el descuento de residente no puede computar para la media de inversión. "Lo explicas y no lo ven, hay un centralismo muy complicado", ha indicado.

Clavijo ha señalado que si el Gobierno recurre ante los tribunales el incumplimiento del REF y el Estatuto "lo ganará, pero dentro de cuatro o cinco años", y se pregunta "de qué sirve", como ocurrió con el convenio de carreteras, "con empresas que cerraron o tuvieron que despedir trabajadores".

En ese sentido, ha dicho que la relación Canarias-Estado mejora cuando "es necesario" el voto de los nacionalistas o si hay una gran unidad y movilidad social para que "quien gobierna en Madrid sienta la presión".

El presidente ha señalado también que la inestabilidad política catalana se ha extendido a todo el país por la "irresponsabilidad" del Gobierno, debido a que las "ínfulas secesionistas" de una Comunidad Autónoma terminan "fraccionando" España.

En ese ambiente de polarización, ha destacado, Canarias "pierde capacidad porque no está en ningún lado".

Sobre el posible adelanto electoral, ha apuntado que "no se sabe" porque el presidente Pedro Sánchez "no se mueve por criterios racionales", sino por sondeos y sensaciones. "En función de lo que diga el 'guasap' no por el interés del país", ha agregado.