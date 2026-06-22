Clavijo insta a cuestión de confianza o convocatoria de elecciones tras la condena a Ábalos y Koldo

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, comparece ante los medios de comunicación - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha mostrado este lunes su "respeto" a la sentencia del Tribunal Supremo que condena al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a 24 años de cárcel, y su exasesor, Koldo García, a otros 19 años, por diversas irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia.

En declaraciones a los periodistas ha comentado que "mantener la salud" de la democracia "depende de la separación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial" y ahora "lo que tiene que haber es repercusiones desde el punto de vista político".

En ese sentido ha dicho que "si no se puede gobernar, o hay que demostrar que se puede gobernar y demostrar que hay una mayoría parlamentaria solvente para sacar los asuntos, o bien hay que convocar elecciones".

Clavijo ha resaltado que esa es la postura de su partido (CC) si bien ha precisado que es una decisión que no está en su mano sino en la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que es quien "tiene la posibilidad de hacer ambas cosas".