Clavijo pide a las administraciones que "vean sobre el terreno" la salida de cayucos para "entender" la inmigración

NUAKCHOT (Mauritania), 21 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido este viernes a las administraciones públicas implicadas en la gestión de la inmigración que "vengan" a África y "vean sobre el terreno" la salida de cayucos "y no hacerse una foto e irse".

En declaraciones a los periodistas tras la segunda jornada de su gira oficial por Mauritania ha dicho que en el continente no se pueden aplicar las "mismas fórmulas de Europa" por lo que ha instado a "escuchar, hablar y a entender".

Ha destacado que tanto Canarias como Mauritania son zonas de "tránsito" migratorio y Mauritania "está soportando toda la presión del Sahel" en medio de un "territorio extensísimo", con cinco millones de habitantes y "donde todo el mundo al final ve la puerta de llegar a Europa a través de la salida de las costas".

Clavijo ha valorado el "esfuerzo" que realiza Mauritania por controlar salida de embarcaciones pero "demandan colaboración, medios y ayudas para poder realizarlo de manera efectiva", aparte de que también quieren que "se generen oportunidades aquí".

"Nadie se sube a un cayuco de manera voluntaria o por disfrutar de un viaje en barco, se suben por necesidad, porque huyen del terror, del hambre y de la muerte y hasta que no vienes aquí y no lo escuchas, lo hablas, no eres capaz de entender", ha comentado.

El presidente canario ha confesado que se marchan "satisfechos" del viaje de la delegación canaria a Mauritania pues se consolidan los "puentes" de implantación de empresas canarias y mauritanas, en un trabajo coordinado con las cámaras de comercio, un "ejemplo claro" de colaboración público-privada.

Ha reconocido que muchas empresas tienen que "superar obstáculos" en el día a día para generar empleo, el principal la obtención del visado, "tanto para ir como para venir", debido a la falta de personal, lo que impide muchas veces realizar labores de formación.

Por ello ha valorado el desarrollo del proyecto 'Tierra Firme' para jóvenes de 18 a 35 años, con formación continua en diversos campos como la logística, la soldadura, la construcción, las energías renovables, el tratamiento del agua o los puertos.

Clavijo ha destacado como las administraciones públicas adecuan los programas formativos para que "conecten" con el sistema productivo de Mauritania y de Canarias y que alumnos y alumnas tengan una inserción laboral superior al 90%.

"Estamos generando oportunidades y desarrollo", ha apuntado, remarcando "el cariño y la hospitalidad" con la que se ha acogido a la delegación canaria y como "se palpa la ilusión y las ganas de que las cosas vayan cambiando mejor".