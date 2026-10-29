Clavijo recuerda que Canarias estará "para lo que sea necesario" tras el accidente ferroviario en Toledo

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, comparece ante los medios de comunicación - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, ha recordado este jueves que Canarias "estará para lo que sea necesario" tras producirse este miércoles el accidente ferroviario en Urda (Toledo), que ya deja unas 69 víctimas mortales. Ha recordado que la comunidad pone "todos los medios necesarios" a disposición de la emergencia para colaborar en las labores de rescate que hoy persisten.

En declaraciones a los medios, el jefe del Ejecutivo regional ha confirmado que, por el momento, no le ha sido requerida ningún tipo de ayuda complementaria de Canarias. "Continúan las labores de rescate, pero de momento Canarias no ha enviado medios. Ahora hay una situación de emergencia, y hay que dejar que los profesionales actúen y, luego, habrá tiempo de más", ha advertido Clavijo.

"Hemos puesto los medios, pero no ha sido necesario trasladarlos. Pero bueno, ahí estaremos para lo que sea necesario", ha deslizado.

Clavijo ha realizado estas declaraciones al término de una reunión mantenida este jueves con los directores general de la Conferencia Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mónica López y Mauricio Valiente, que ha tenido lugar en Presidencia del Gobierno.