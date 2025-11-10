Clavijo resalta que la nueva Terminal de Cruceros del Puerto de Las Palmas abre "más que nunca las puertas" de Canarias

Fernando Clavijo visitando la nueva terminal de cruceros del Puerto de Las Palmas - AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha visitado este lunes las instalaciones de la nueva Terminal de Cruceros del Puerto de La Luz y de Las Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria, donde ha señalado que con estas instalaciones "se abren más que nunca las puertas de Canarias al mundo".

Clavijo, que ha puesto en valor el carácter estratégico de esta infraestructura y el impacto que tendrá la Seatrade Med 2026 para el conjunto del archipiélago, expuso que esta terminal sitúa a Canarias "en el centro de las rutas internacionales de cruceros y ofrece a miles de visitantes la posibilidad de descubrir la riqueza natural, cultural y humana" de las islas, según ha informado la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) en nota de prensa.

"Es un proyecto que demuestra la capacidad de Canarias para combinar modernidad, sostenibilidad y excelencia en el servicio. Nos sentimos profundamente orgullosos de contar con la terminal de cruceros más grande de Europa y de ser la próxima sede de la Seatrade Med, un evento que reforzará nuestro posicionamiento global y la confianza en el futuro del turismo canario", apuntilló.

Clavijo ha realizado esta visita acompañado de la presidenta de la APLP, Beatriz Calzada; el consejero regional de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez; el viceconsejero del Gabinete de la Presidencia, Octavio Caraballo; la directora general de Global Ports Canary Islands, Susana Gutiérrez; y los miembros del Consejo de Administración de Global Ports, Antonio Martín y Sergio Zocas.

La visita, indican, se enmarca en la recta final de los trabajos de esta infraestructura, en un momento "especialmente relevante" tras la reciente designación del Puerto de Las Palmas como sede de la Seatrade Med 2026, el mayor encuentro europeo de la industria de cruceros.

La Seatrade Med regresará a Canarias una década después, "reforzando el papel" del archipiélago como nodo estratégico del Atlántico Medio y epicentro del turismo de cruceros en Europa.

Por ello, Calzada ha destacado la "importancia institucional" de la visita y la trascendencia del anuncio, subrayando que la presencia del presidente de Canarias en las instalaciones de esta nueva terminal "supone un reconocimiento al papel del puerto como motor económico del archipiélago".

Calzada indicó que esta infraestructura "marcará un antes y un después" para Canarias, lo que permitirá reforzar la competitividad del Puerto de Las Palmas y generar nuevas oportunidades de desarrollo para el conjunto del sector turístico y portuario.

"Será una puerta moderna, sostenible y abierta al mundo que consolidará nuestro liderazgo en el Atlántico Medio. Además, acoger la Seatrade Med 2026 nos permitirá mostrar al mundo el potencial de nuestros puertos, de nuestra gente y de nuestras islas", dijo.

MÁS DE 38 MILLONES INVERTIDOS

La nueva terminal de cruceros representa una inversión total superior a los 38 millones de euros, de los que 31,7 millones han sido aportados por Global Ports Canary Islands, concesionaria del espacio, y 6,27 millones por la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

Esta infraestructura, la "mayor" de su categoría en Europa, consolida al Puerto de Las Palmas como "referente internacional" en la industria de cruceros y como motor estratégico para el desarrollo turístico y económico de Canarias.

Además de su valor operativo, para Calzada esta nueva terminal aspira a convertirse en un espacio de referencia para la vida social y cultural de Gran Canaria, ya que aseguró que "no solo está pensada para el tránsito de pasajeros, sino también para abrir el puerto a la ciudadanía".

"Queremos que sea un lugar de encuentro, donde se celebren eventos, exposiciones y actividades que acerquen aún más el puerto a su ciudad. Su diseño abierto, su ubicación privilegiada junto al Muelle Santa Catalina y su conexión con el entorno urbano permitirán reforzar ese vínculo entre el puerto y la vida diaria de la isla", aseguró.

La visita concluyó con un recorrido por las zonas operativas, los accesos exteriores y las áreas de atención al pasajero, donde se apreciaron los detalles finales de una "obra llamada a transformar" la experiencia de los cruceristas y su conexión con la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

LAS INSTALACIONES

La nueva Terminal de Cruceros del Puerto de Las Palmas acoge un edificio con 14.000 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, dispone de tres pasarelas de embarque y capacidad para operar hasta cuatro buques de forma simultánea, garantizando operaciones "ágiles", tanto para escalas en tránsito como para cruceros en puerto base.

A estas instalaciones interiores se suma una explanada exterior de 17.800 metros cuadrados que integra zonas peatonales, áreas ajardinadas y un palmeral recuperado como acceso al bulevar, en homenaje al paisaje urbano de la ciudad. En total, las cuatro zonas de atraque alcanzan 1.587 metros lineales, con un calado de 11 metros, lo que refuerza la capacidad operativa del recinto y su integración puerto-ciudad.

El proyecto, impulsado por Global Ports Canary Islands bajo concesión de la Autoridad Portuaria de Las Palmas se ha desarrollado siguiendo criterios ambientales e innovadores, incorporando materiales reciclados, sistemas de eficiencia energética, tecnologías de última generación y un diseño que prioriza la accesibilidad universal.