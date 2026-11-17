Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, visita la sede central de la cooperativa Peñascal, a 7 de noviembre de 2025, en Bilbao, País Vasco (España). - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha tachado de "auténtico disparate" la creación de centros de deportación de inmigrantes en Ruanda que han acordado Alemania, Dinamarca, Grecia, Países Bajos y Austria, porque no garantiza el cumplimiento de los derechos humanos y no frenará los flujos migratorios.

"Nos parece un auténtico disparate. Son personas y cuando has estado a pie de muelle, los ves bajar y son niños entiendes que en el siglo pasado más de medio millón de canarios tuvimos que emigrar y que abrir este tipo de centros que donde no se tiene la más mínima garantía del cumplimiento de los derechos humanos no parece lo más idóneo", ha dicho.

Tras asistir a la reunión extraordinaria de la Comisión Interministerial de Inmigración que ha tenido lugar este martes en Moncloa, el presidente a entendido que este tipo de instalaciones, contempladas en el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, no son la solución al fenómeno migratorio.

Además, ha advertido de que la medida no conseguirá detener las llegadas a Europa, sino que provocará que se produzcan en condiciones de "mayor peligro y con más muertes, economía sumergida y trata de personas".

Clavijo ha cuestionado la capacidad de estas instalaciones y ha apuntado que el centro previsto cuenta con 100 plazas, frente a las 1.350 personas que llegaron en una sola jornada a Canarias. "Es hacer política y populismo barato, si me lo permiten, con el sufrimiento de las personas", ha criticado.

Además, ha reconocido que la presión migratoria es una preocupación para Canarias, tanto por la sobrecarga que soporta su población como por la necesidad de garantizar una atención en condiciones de seguridad a las personas que llegan y articular posteriormente su derivación a otros territorios.

ESTOS CENTROS "NO SON EL CAMINO"

Por ello, ha insistido en que la creación de centros de deportación "no es el camino" y ha recordado que ya habían advertido de las consecuencias de este tipo de planteamientos.

Finalmente el presidente ha aludido a las palabras del papa durante su visita a Canarias, al considerar que el camino que planteó entonces no coincide con las medidas que se están adoptando ahora. "Todos aplaudieron, todos compartieron, todos se dieron golpes de pecho, pero mira lo que nos está ocurriendo", ha concluido.