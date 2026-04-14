Clavijo valora que se abra la negociación en cogestión de aeropuertos, donde hay una "inexplicable" desigualdad

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, responde a las preguntas de los grupos parlamentarios en el Pleno del Parlamento - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado este martes que es "inexplicable" que el Gobierno central de una "especial atención" a Euskadi y Cataluña, y no haya hecho lo mismo con Canarias, en la cogestión de sus aeropuertos cuando las islas cuenta con un Estatuto "de última generación y más avanzado jurídicamente".

Así lo ha advertido el jefe del Ejecutivo regional en el pleno del Parlamento canario, donde ha matizado que, a pesar del carácter "centralista" del Estado, a quién hay que "arrancarle" competencias "con uñas y dientes", Canarias valora "la posibilidad" de que, tras la reunión bilateral del pasado viernes, se abra la negociación.

"Es inexplicable que se le dé una respuesta o una atención a Euskadi o a Cataluña, y, formando parte del mismo país, con un Estatuto de última generación, el último aprobado en este país, mucho más avanzado jurídicamente que el de Cataluña o que el de Euskadi, mucho más claro, (no se haya dado aún una respuesta a las islas en sus reivindicaciones)", ha argumentado Fernando Clavijo, que ha dicho que, por ejemplo, el Estatuto vasco, en materia de cogestión de aeropuertos, "no es tan específico y claro" como sí lo es el canario.

"Y a pesar de ello, --ha continuado el presidente Fernando Clavijo-- se les da una especial atención, o quizás no, y esa atención tiene que ver con el peso específico en la gobernabilidad de España, y los diputados que tiene el PNV y, en este caso, Cataluña".

Sin embargo, el jefe del Ejecutivo regional ha valorado que el Gobierno central "ya esté en disposición de sentarse y hablar", ante un asunto para lo que antes había "una negativa concreta y cerrada".

Clavijo ha realizado estas declaraciones tras una pregunta formulada por el diputado Raúl Acosta Armas (AHI), en relación a la reunión bilateral mantenida el pasado viernes y a las expectativas que, a partir de ahora, existen en gestión aeroportuaria.

Armas ha recordado todo "el tiempo" que Canarias lleva reclamando su participación en los Aeropuertos, al menos desde 2014, cuando ya se solicitaba el traspaso de unas competencias gracias a "las puertas que abría" el Estatuto de Autonomía de 1996. Acosta ha lamentado que a pesar de la predisposición del Estado a la negociación sigue coexistiendo "demasiada ambigüedad semántico" por parte del Gobierno central a aceptar lo que está "claro" en el Estatuto.

UNA "LEGÍTIMA ASPIRACIÓN"

Durante el pleno en el Parlamento, Clavijo ha defendido asimismo la "legítima aspiración" del Gobierno canario por participar en la gestión de sus aeropuertos, una infraestructura que "es determinante y estratégica". Así, ha reflexionado que quizás la negativa del Gobierno estatal proceda de un "sometimiento absoluto" del Gobierno de España y de Aena a los "intereses privados" de sus accionistas.

"El Gobierno de España mantiene la mayoría en la empresa pública Aena, una empresa pública que en los últimos tiempos se ha dedicado a ordeñar los aeropuertos canarios con la actividad para llevarse dinero invertido. Y están poniendo en peligro nuestra conectividad, nuestra principal fuente de riqueza, más aún en un momento como en el que está tocando vivir, con la respectiva subida de tasas", ha dicho.

Ha recordado que Canarias es "solidaria" y que "le parece bien" que con los beneficios "se nutra" la red de otros aeropuertos que no son "tan rentables", pero con lo que el Gobierno regional "no está de acuerdo" es con que "se especule y se invierta" con el dinero de los canarios en otros países y que "unos pocos se lleven el dinero a casa".