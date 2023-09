Clavijo ve un "éxito notable" la gestión del incendio de Tenerife y niega descoordinación con los alcaldes

El presidente mantiene que fue intencionado y culpa a asesores de Interior de buscar "polémica" por su apoyo a la investidura de Feijóo



SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha defendido este martes como un "éxito notable" de la sociedad tinerfeña y los equipos de extinción la gestión del incendio forestal que se ha dado por controlado casi un mes después de su origen tras quemar más de 13.000 hectáreas en doce municipios.

En una comparecencia ante en el Pleno del Parlamento sobre los incendios de este verano y el cero energético de La Gomera ha destacado la colaboración "estrecha, eficaz y leal" con el Estado --especialmente del ministro de Turismo, Héctor Gómez-- y negó, ante las críticas de los socialistas, que haya habido descoordinación con los alcaldes de los municipios afectados.

Ha apuntado que es "digno de alabar y elogiar" el trabajo de los equipos de extinción pues el incendio no ha dejado víctimas humanas ni viviendas arrasadas pese a que el fuego llevaba "mucha potencia" tras nueve días de calor y mucho combustible en el suelo.

Clavijo ha destacado también el "comportamiento ejemplar" de los ciudadanos ante los desalojos --más de 13.000 personas-- y el confinamiento del casco de La Esperanza, y ha apoyado, cara al futuro, que se fortalezca la figura del bomberos forestal.

Ha dicho también que en las reuniones de coordinación "estaban las personas que tenían que estar" y no entiende que "algunos estén jugando a la política" cuando se quejan de que no había comunicación los alcaldes. "A lo mejor solo los del PSOE se sintieron abandonados, todos tienen mi teléfono, ¿quién no pudo contactar conmigo?", se ha preguntado.

En esa línea ha indicado que todos los alcaldes podían acudir al Puesto de Mando Avanzado y a las reuniones del 112 pero entiende que la "inmensa mayoría" hizo lo que hubiera hecho él en caso de ser alcalde, estar "sobre el terreno" y con la gente para hacer frente a sus necesidades.

Sobre el origen del incendio ha vuelto a mantener que fue intencionado y ha retado a Torres a que "saque" algún informe de la Guardia Civil a que diga lo contrario ya que "no se ha dicho nada que no se dijera en el Cecoes y ha quedado grabado". "Lo tengo por escrito", ha señalado.

El presidente ha destacado la "magnífica labor" realizada por la Guardia Civil y durante el incendio y por "lealtad institucional" ha preferido ser "prudente" y "no cruzar determinadas líneas" pese a las "dudas" que los socialistas "dejan en el aire".

No obstante, ha acusado a "algunos asesores" del Ministerio del Interior de decir algo que "no era cierto" a través de 'El País' para generar "polémica" y justo en los días en que CC compromete su apoyo a la investidura de Feijóo.

El presidente del Grupo Socialista, Ángel Víctor Torres, ha dicho que este incendio forestal confirma que el cambio climático "es real" y entiende que si no se toman medidas urgentes la situación "se agravará".

Torres ha incidido en el aumento del presupuesto y el personal en la lucha contra los incendios de su anterior Gobierno y ha lamentado que los alcaldes no fueran convocados a las reuniones de seguimiento del incendio.

"Lo echaron de menos, fue un error", ha señalado, al tiempo que ha afeado la presencia de personas sin competencias en las reuniones técnicas cuando el protagonismo debe recaer en los técnicos.

EL PSOE RECLAMA A CLAVIJO MÁS RIGUROSIDAD

Asimismo, ha cuestionado a Clavijo si tenía documentación oficial sobre la posible autoría intencionada del incendio, desmentida por la Guardia Civil a través de 'El País'. "Hay que ser riguroso", ha señalado.

En cuanto a la base de medios aéreos en las islas ha reivindicado que la decisión no sea política sino técnica, dado que en algunas zonas son buenos los hidroaviones y en otras los helicópteros, ha pedido también modificar leyes de ordenación para ayudar a preservar el territorio y que el Gobierno ponga en marcha el plan de acción climática dotado con 168 millones.

Luz Reverón, portavoz del Grupo Popular, ha destacado el "acierto" en la gestión del incendio, tanto en la parte técnica como en la política, con todas las formaciones políticas "a la altura" en una de las "peores tragedias medioambientales" de la isla de Tenerife.

Ha dicho que "toda Canarias y toda España fue Tenerife" esos días y ahora, cara al futuro, ha apoyado que haya una base permanente de medios aéreos, decidiendo, desde el punto de vista técnico, cuales son los más adecuados.

No ha ocultado que el "abandono" del campo es un peligro para los incendios forestales por lo que ha apelado a "ordenar" el monte dado que está "abandonado" y con mucho combustible acumulado que llega "hasta las rodillas". "Es el momento de la prevención", ha indicado.

AHI CRITICA LA "MUSEALIZACIÓN" DE LOS MONTES

Raúl Acosta (AHI) ha dicho que en Canarias se ha producido una "musealización" de los montes y hay que adaptar su uso a las necesidades de la población, por lo que ha reclamado un nuevo decreto de extinción de incendios, ordenanzas municipales para mantener parcelas limpias y ordenadas, fomentar la agricultura y ganadería en medianías o fijar un fondo presupuestario para extinción de incendios.

Casimiro Curbelo, portavoz de ASG, ha dicho que lo importante es "no volver a fallar otra vez" para que no se produzcan ceros energéticos en la isla y por ello espera que haya acuerdos políticos y "altura de miras" que vinculen a PSOE y PP.

Ha recordado que hace 39 años, cuando se produjo el incendio mortal de La Gomera, "no había ni protocolos, se tocaban las campanas de la iglesia para ir a la plaza", y ahora hay "muchísimos" medios para proteger a los ciudadanos, las viviendas, las infraestructuras y la biodiversidad.

El portavoz de Vox, Nicasio Galván, ha pedido recentralizar competencias en montes y extinción de incendios y aumentar las penas para los pirómanos, defender los bosques "lejos de fanatismos climáticos" y que se tenga en cuenta la opinión de agricultores, ganaderos y profesionales de emergencias. "Desde el sentido común tenemos que trabajar", ha indicado.

Luis Campos, portavoz de NC-BC, ha dicho que es un "avance significativo" que no se hayan registrado muertes en el incendio y las afecciones sobre propiedades en Tenerife haya sido mínima, lo que demuestra que el sector público es "potente" y no debe ser adelgazado.

CAMPOS: VIENE UNA "NUEVA GENERACIÓN DE INCENDIOS"

Ha avisado de que viene una "nueva generación de incendios" con una "intensidad brutal" debido al impacto del cambio climático y ha remarcado la labor de agentes forestales, bomberos, voluntarios o psicólogos, y la planificación del anterior Ejecutivo regional o el Cabildo de Gran Canaria.

Francisco Linares, del Grupo Nacionalista, ha afirmado que ha vivido hasta siete grandes incendios en La Orotava --es alcalde-- y en 1995 se mandaba a la gente a ayudar "con chanclas" porque no había medios ni recursos.

Ha indicado que el incendio de agosto es el peor de los últimos cuarenta años y ha afectado a doce municipios, y ha señalado que como alcalde no se sintió "desamparado ni solo", pero sí entiende que hay que "mejorar mucho" con un dispositivo permanente de medios aéreos porque el nivel de respuesta tiene que ser "urgente". "Estuvimos a un tris de que el incendio circunvalara Tenerife", ha agregado.

Ha coincidido con Curbelo en que es casi "un milagro" que no haya habido daños humanos ni materiales en viviendas, algo que ha achacado a la profesionalidad y valentía de los trabajadores, que se "jugaban la vida con las llamas por encima de sus cabezas".

Linares también ha apelado a "cambiar el chip educativo y generacional" sobre los montes pues un campo cultivado no arde y un campo abandonado es una "granada de mano", y ha solicitado igualmente atajar mejor los problemas de salud mental que sufren los afectados.