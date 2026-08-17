El Club Deportivo Tenerife Femenino aplaza el torneo amistoso de este jueves en Agadir (Marruecos)

Archivo - Natalia Ramos of Costa Adeje Tenerife celebrates a goal during the Spanish Women League, Liga F, football match played between Atletico de Madrid and CD Costa de Adeje Tenerife. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El CD Tenerife Femenino ha comunicado este lunes el aplazamiento definitivo del torneo amistoso que tenía previsto disputar este jueves en Agadir (Marruecos).

Así lo ha informado el club en un comunicado, que detalla que la decisión se ha tomado tras valorar la solicitud formulada por el Club Deportivo Tenerife SAD en torno a la celebración del encuentro deportivo.

Por el momento, no se ha fijado una nueva fecha, por lo que el partido ha quedado aplazado hasta nuevo aviso.

En el comunicado, el Club Deportivo Tenerife Femenino ha agradecido la comprensión y disposición de todas las partes implicadas, así como de sus aficionados.