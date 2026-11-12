El Colegio Alemán iluminará mañana con los farolillos de San Martín el Parque García Sanabria en el año de su centenario

Imagen de la celebración de la fiesta del farolillo, organizada por el Colegio Alemán de Santa Cruz de Tenerife. - Colegio Alemán de Santa Cruz de Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parque García Sanabria de la capital tinerfeña acogerá este viernes, 13 de noviembre, la Fiesta del Farolillo (Laternenfest), una de las tradiciones infantiles más extendidas en Alemania y en Europa central y que cada año organiza el Colegio Alemán de Santa Cruz de Tenerife.

El centro celebra este encuentro todos los años junto a su alumnado y parientes, que en esta ocasión se abre a familias de fuera del centro con niños de entre 3 y 10 años, coincidiendo con una fecha especial: la celebración este 2026 del centenario del parque, en cuya zona estuvo inicialmente instalado el Colegio Alemán de Santa Cruz antes de su mudanza al enclave actual.

La cita, que tendrá lugar a partir de las 18.00 horas del viernes, congregará a cerca de 200 alumnos de 'kindergarten' y primaria, que recorrerán el parque con los farolillos que han fabricado en clase, acompañados por la banda del colegio, dirigida por Stefan Igeler, Victoria Roulson e Isabel Peltier.

La actividad es gratuita, para niños de 3 a 10 años acompañados de un adulto, y en caso de querer unirse al desfile requiere inscripción previa antes del 10 de noviembre, que se puede solicitar en la web oficial del colegio: www.dstenerife.eu/es/

Con ello, los niños invitados recibirán un farolillo a su llegada para unirse. Las familias también pueden acudir simplemente a ver y disfrutar de la actividad. Asimismo, quince días después, el 28 de noviembre, el centro celebrará su jornada de puertas abiertas, que permite la visita a todos los padres con hijos en edad escolar y para la que pueden apuntarse en la siguiente web: www.puertasabiertas.dstenerife.eu/

UNA FIESTA QUE CONMEMORA LA GENEROSIDAD

La fiesta recuerda a Martín de Tours, un soldado romano del siglo IV que, según la leyenda, una noche de invierno encontró a la entrada de la ciudad de Amiens a un hombre que tiritaba de frío, cortó su capa en dos con la espada y le dio la mitad. Aquel gesto convirtió a San Martín en símbolo de la generosidad y su día, el 11 de noviembre, en una celebración centrada en compartir.

En Alemania, cuando cae la tarde de esas fechas, los niños salen a la calle con faroles encendidos, muchos hechos por ellos mismos en la escuela o en el jardín de infancia, y cantan canciones tradicionales como 'Laterne, Laterne' o 'Ich geh mit meiner Laterne' ('Voy con mi farolillo'). En muchas ciudades el desfile lo encabeza un jinete con capa roja que representa al santo.

La celebración termina con un dulce: el 'weckmann', un pan de masa de levadura con forma de hombrecillo que en algunas regiones lleva una pequeña pipa de barro. Fiel al espíritu de la fiesta, que pone el protagonismo en los niños, la luz y la música, el dulce se reparte entre todos para ser compartido en familia.

"Es una fiesta muy sencilla y funciona muy bien con los más pequeños. Por eso queríamos compartirla este año con otras familias de Santa Cruz", ha explicado a Europa Press el vocal de la junta del colegio alemán Santa Cruz de Tenerife Kay Gonzalez Vilbazo.

El Colegio Alemán, fundado en 1909 por familias alemanas y suizas, trasladó sus clases en 1928 a la calle Numancia, a pocos metros del García Sanabria, que se había inaugurado dos años antes como parque municipal. Hoy el centro tiene su sede en Tabaiba Alta (El Rosario), y el desfile lo devuelve por una tarde a la zona donde se instaló hace casi un siglo, en el año en que el parque cumple cien años.

PARTICIPACIÓN Y PROGRAMA

El punto de encuentro para las familias será la fuente principal del Parque García Sanabria, a las 18.00 horas. La tarde arrancará con la banda del colegio y canciones tradicionales, seguido del desfile por el parque y con el regreso a la fuente para la canción de despedida y el reparto de los 'weckmänner'.

El colegio tomará fotografías durante el acto y solo se publicarán imágenes de niños invitados si sus familias lo autorizan al inscribirse. La Fiesta del Farolillo será para muchas familias un primer contacto con el colegio, que podrán conocer en profundidad el sábado 28 de noviembre durante su jornada de puertas abiertas, dirigida a familias que estén valorando la escolarización de sus hijos para el próximo curso.

La jornada incluye talleres para los niños y visitas a las instalaciones y requiere inscripción previa igualmente en la web del colegio. El Colegio Alemán de Santa Cruz de Tenerife (Deutsche Schule Teneriffa) ofrece enseñanza desde kindergarten hasta bachillerato en su sede de Tabaiba Alta, en El Rosario.