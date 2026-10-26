Comienzan este lunes las obras de renovación de las escaleras mecánicas del Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife

Escaleras mecánicas del Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife comenzará este lunes las obras de renovación de las escaleras mecánicas del Intercambiador de Transportes de Santa Cruz.

El proyecto contempla la sustitución de los equipos existentes, con más de 20 años de antigüedad, y la ampliación de las escaleras mecánicas, con el objetivo de garantizar la comodidad de los usuarios, según ha informado la institución en una nota.

Los trabajos cuentan con un plazo de ejecución de siete meses y se realizarán por fases. Durante la etapa inicial de las obras, permanecerán cerradas las dos escaleras mecánicas que conectan con la Avenida Tres de Mayo.

En ese período, se mantendrán operativas las escaleras ubicadas en el lado sur de la estación, el más próximo al Auditorio Adán Martín, y los ascensores que se encuentran en las distintas plantas.

La consejera insular de Movilidad, Eulalia García, ha advertido de las molestias que pueden ocasionar estos trabajos, por lo que se pide disculpas de antemano a los usuarios. "Los usuarios contarán en todo momento con información y señalización sobre los recorridos alternativos que deberán seguir por la estación", ha añadido.

Asimismo, para facilitar los desplazamientos de las aproximadamente 60.000 personas que atraviesan cada día las instalaciones, se colocará señalización en diferentes puntos del intercambiador, con planos que indican los recorridos alternativos, los accesos cerrados y la ubicación de los ascensores.

Desde el hall principal, situado en la planta 0, se señalizará un itinerario provisional de acceso a las distintas plantas del edificio. Asimismo, las personas que se encuentren en la planta 2 y necesiten acceder a la parada del tranvía deberán seguir el recorrido indicado, que conduce al exterior de la estación.

DE CUATRO A OCHO ESCALERAS

El proyecto ha sido adjudicado a la empresa Schindler S.A. por 1,82 millones de euros, IGIC incluido. En concreto, comprende la instalación de ocho nuevas escaleras mecánicas: cuatro sustituirán a las ya existentes y junto a ellas se habilitarán otras cuatro escaleras y permitir los desplazamientos de subida y bajada en todas las plantas y áreas del Intercambiador.

La actuación incluye, además, la reforma de la instalación de baja tensión necesaria para alimentar los nuevos equipos y adaptar la infraestructura a sus requerimientos técnicos.