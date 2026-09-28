El Consejo Consultivo hace balance de su gestión y analiza en el Parlamento sus previsiones para 2027

El presidente del Consejo Consultivo de Canarias, Carlos de Millán, junto a la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez - PARLAMENTO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha mantenido este lunes un encuentro institucional con el presidente del Consejo Consultivo de Canarias, Carlos de Millán Hernández-Egea, en el que analizaron las previsiones presupuestarias correspondientes al ejercicio 2027 y abordaron distintos asuntos relacionados con la actividad de ambas instituciones.

Durante la reunión, Carlos de Millán ha presentado a la presidenta del Parlamento la gestión desarrollada por el Consejo Consultivo durante 2025, así como un resumen de los principales informes emitidos por el órgano asesor en ese periodo, según ha informado el Parlamento en una nota de prensa.

En el encuentro se ha puesto también de relieve la intensa actividad legislativa desarrollada por la Cámara autonómica, con la tramitación de siete proposiciones de ley y cinco decretos leyes, cuestión que reflejaría el volumen de trabajo desarrollado por el Parlamento de Canarias durante el ejercicio.

Astrid Pérez y Carlos de Millán han destacado asimismo la importancia de mantener una relación fluida y coordinada entre el Parlamento y el Consejo Consultivo, especialmente en aquellos ámbitos vinculados al procedimiento legislativo y a la función consultiva.

La reunión ha permitido, además, reforzar la colaboración institucional entre ambas instituciones y consolidar los canales de comunicación y coordinación existentes, con el objetivo de contribuir a una labor legislativa "eficaz" y al funcionamiento "eficiente" del órgano asesor de la Comunidad Autónoma.

Con este encuentro, la presidenta del Parlamento de Canarias ha culminado la ronda de reuniones mantenida con los distintos órganos adscritos a la Cámara autonómica, en un compromiso por reforzar la coordinación y la colaboración institucional.