Coromoto Yanes (CC) niega intereses electoralistas en el acto de Ansina celebrado en Tegueste

Publicado 28/05/2019 13:39:50 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife, Coromoto Yanes, ha negado en un pleno extraordinario celebrado hoy martes que haya existido un interés electoralista en el acto conmemorativo del 30 aniversario del programa de mayores Ansina celebrado el domingo 19 en el terrero de lucha de Tegueste y que contó con la presencia de candidatos de Coalición Canaria (CC).

Así lo ha manifestado en respuesta a una pregunta de la consejera de Podemos Paqui Rivero, quien denunció que este acto se haya celebrado coincidiendo con las elecciones, sobre todo cuando los 30 años de Ansina se cumplen en septiembre, o que se haya "obligado" a asistir al equipo de animadores de este programa.

Paqui Rivero afirmó que CC fue "dopada" a las elecciones del 26 de mayo no sólo por el uso de recursos privados, sino también porque usa recursos públicos "a su antojo" para sus objetivos electorales, como el acto "tramado" por Coalición Canaria y RTVC celebrado en Tegueste con el "pretexto" de conmemorar los 30 años de Ansina y al que, según apuntó Rivero, asistieron "3.000 personas".

La consejera de Podemos insistió en que los 30 años de Ansina no se cumplen en estas fechas, sino en septiembre, por lo que criticó que haya sido adelantado con "claros intereses electoralista". También denunció que el Cabildo se haya hecho cargo del transporte de los asistentes y de las bolsas de comida que fueron entregadas, así como de "obligar" al personal de Ansina a asistir al acto.

En su respuesta, Coromoto Yanes aclaró que por parte del Cabildo "no se ha adelantado nada y tampoco se ha obligado a los trabajadores". Detalló que el gasto del transporte ascendió a 8.255 euros y las bolsas de comida, a 4.600 euros. Añadió que los mayores son personas "que toman decisiones, que saben lo que hacen", por lo que lamentó que Podemos insinúe que sean personas a las que se pueda manipular".

Señaló, además, que este evento se incluye dentro del calendario de actos aprobado por el Consejo Insular del Mayor para 2019 y que fue RTVC quien invitó a Ansina con motivo de la obtención del Premio Canarias, que se entrega este 30 de mayo. "Lo que hemos hecho es colaborar con el traslado de 1.800 mayores, no 3.000, para su asistencia. Está viendo cosas donde no las hay. No use a los mayores para este tipo de cuestiones", indicó la consejera.