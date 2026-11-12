La creación de empresas en Canarias cae un 14,7% en septiembre

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Canarias ha bajado un 14,7% en septiembre en tasa interanual, con un total de 308 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 60, un 7,7% menos, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar de la caída, se trata del segundo mejor dato de constitución de empresas en un mes de septiembre en la región de la serie histórica.

Para la constitución de las 308 empresas creadas el pasado mes de septiembre se suscribieron algo más de 3,26 millones de euros, lo que supone un 64,69% menos que en el mismo mes de hace un año .

De las 60 empresas que echaron el cierre el pasado mes de septiembre en Canarias, 50 lo hicieron voluntariamente; ocho por fusión con otras sociedades y las otras dos restantes por otras causas.

En el conjunto de España, Navarra (+37,88%), Cantabria (+18,57%) y La Rioja (+17,02%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Asturias, Canarias y Murcia con retrocesos de un 16%, 14,68% y un 13,03%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Extremadura (+50%), Asturias (+35,29%) y Cantabria (+28,57%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Murcia, Castilla-La Mancha y País Vasco las que menos, con retrocesos de un 62,5%, 50% y un 20,43%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital ha descendido un 1,4% en Canarias en septiembre, hasta las 71 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 9,31 millones de euros, cifra un 46,3% inferior a la de septiembre del año anterior.

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Gráficos de sociedades mercantiles

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