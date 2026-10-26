Cuatro detenidos tras desmantelarse un punto de venta de drogas en el barrio de Ofra, en Santa Cruz de Tenerife

Sucesos.- Cuatro detenidos tras desmantelar un punto de venta de drogas en el barrio de Ofra, en Santa Cruz de Tenerife - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido recientemente a cuatro personas por un presunto delito de tráfico de drogas en el barrio de Ofra, en Santa Cruz de Tenerife.

La investigación se desarrolló en el marco de una operación antidroga dirigida contra un punto de venta de sustancias estupefacientes, concretamente crack, según ha informado el cuerpo de seguridad en una nota de prensa.

Las pesquisas permitieron identificar a cuatro personas que, presuntamente, desarrollaban una actividad continuada y coordinada de distribución de droga, utilizando principalmente sus propias viviendas como punto de almacenamiento y entrega a los compradores.

Durante la investigación, los agentes observaron numerosos encuentros entre los investigados y terceras personas. Estos contactos, de corta duración y en diferentes horarios, resultaban compatibles con operaciones de menudeo de sustancias estupefacientes.

En varias ocasiones, los compradores fueron interceptados de forma inmediata tras abandonar los domicilios investigados y tener contacto con los ahora detenidos, interviniéndoles las sustancias estupefacientes en su poder, que en la mayoría de ocasiones resultó ser crack.

REGISTROS DOMICILIARIOS

Reunidos los indicios necesarios, los agentes solicitaron a la autoridad judicial competente la entrada y registro a los domicilios de los investigados, culminando la operación a principios del presente mes de octubre, junto a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y Guías Caninos de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife.

Como resultado de las actuaciones, se procedió a la detención de cuatro personas y a la incautación de diversas cantidades de sustancia estupefaciente, armas y dinero en efectivo, concretamente: 87.3 gramos de hachís, 89.6 gramos de crack en 250 dosis, 1480 euros, un revólver simulado, dos puñales, un cuchillo de más de 20 cm, una navaja de muelles y un machete de unos 50 cm de hoja.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.