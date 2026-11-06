Cuatro detenidos y dos heridos, uno por arma de fuego, en un tiroteo en Los Realejos (Tenerife)

Policía Nacional en una imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas fueron detenidas en la tarde de este jueves en el municipio de Los Realejos tras un tiroteo e intento de asalto a una vivienda ubicada en la calle Los Afligidos, en el barrio de La Zamora, informan fuentes de la Policía Nacional.

La intervención de la Policía Nacional, que sigue abierta porque se trata aún de esclarecer los hechos y no se descarta que haya más implicados, se inició a las 14.00 horas tras recibirse una llamada de alerta en el 091.

Dos de los hombres fueron detenidos en el lugar de los hechos y otros dos fueron interceptados mientras abandonaban la zona y se han registrado dos heridos, uno por arma de fuego y otro con una brecha en la cabeza por arma blanca.