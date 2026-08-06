Cuatro heridos, dos de ellos menores, tras una colisión entre dos vehículos en La Guancha (Tenerife)

Archivo - Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - CEDIDO POR 112 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos menores de 15 y 17 años y dos mujeres de 40 y 47 han resultado heridos tras una colisión entre dos vehículos en la TF-5, a su paso por Santa Catalina, municipio de La Guancha (Tenerife)

A las 16.19 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias ha recibido la llamada informando de dicho accidente, por lo que tras clasificar la llamada, la Guardia Civil y el Servicio de Urgencias Canario se han movilizado para llevar a cabo la atención a las personas afectadas.

Tras ser atendidos por el personal sanitario, tanto los dos menores como la mujer de 47 años han sido trasladados en la ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Hospiten Bellevue, mientras que la mujer de 40 ha rechazado el traslado tras la atención.