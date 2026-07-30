Culminan la implantación de un sistema fotovoltaico autónomo en los edificios del Parque Nacional del Teide

El consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, visita el sistema fotovoltaico autónomo implantado recientemente en los edificios del Parque Nacional del Teide - CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha culminado la implantación de un sistema de generación fotovoltaica con almacenamiento mediante baterías para abastecer de energía limpia y de forma autónoma a los edificios públicos situados entre El Portillo Alto y El Portillo Bajo, en el Teide.

La actuación, ejecutada por la empresa pública Tragsa y financiada con fondos Next Generation, ha supuesto una inversión de casi 500.000 euros y permitirá disponer de suministro eléctrico continuo sin depender de grupos electrógenos alimentados con combustibles fósiles, según informa la Consejería en una nota.

Asimismo, se prevé que la nueva instalación transforme el funcionamiento de las dependencias de El Portillo, donde hasta ahora el suministro eléctrico dependía de grupos electrógenos, con los costes de combustible, mantenimiento y limitaciones operativas que ello suponía.

EL NUEVO SISTEMA

Con el nuevo sistema, los edificios disponen de un suministro estable y permanente basado en energía solar y almacenamiento mediante baterías, mejorando tanto la eficiencia energética como la fiabilidad del servicio.

El proyecto ha consistido en la implantación de una microred eléctrica aislada que conecta los distintos edificios públicos de El Portillo mediante una instalación fotovoltaica y un sistema de almacenamiento capaz de garantizar el suministro incluso cuando no existe producción solar.

En definitiva, concretan, las instalaciones pueden funcionar de manera autónoma, reduciendo prácticamente por completo el consumo de combustibles fósiles y las emisiones asociadas a la generación eléctrica.