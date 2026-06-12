Cura de El Hierro reivindica la acogida migratoria en la isla: "Lo seguiremos dando todo sin esperar nada a cambio"

El Papa León XIV durante un encuentro con las realidades de integración de los migrantes, en la Plaza del Cristo de La Laguna, a 12 de junio de 2026, en San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias (España). Durante el encuentro el P - Eloísa Pérez / ACFI / Europa Press / Pool - Europa

LA LAGUNA (TENERIFE), 12 (EUROPA PRESS)

El cura Darwin Rivas, párroco de cuatro comunidades en la isla de El Hierro ha llevado la voz de la isla a Tenerife tras padecer una crisis migratoria con la llegada de casi 30.000 personas desde 2020 que pusieron a prueba la capacidad de un territorio de menos de 10.000 habitantes.

"Lo seguiremos dando todo sin esperar nada a cambio", ha comentado en el encuentro mantenido con el Papa León XIV en La Laguna junto a personas migrantes y organizaciones de acogida en el que ha relatado que es de origen venezolano y lleva siete años en la Diócesis Nivariense.

Así, ha comentado que ha "experimentado en primera persona los cuatro verbos" con los que el Papa Francisco resumía la acción migratoria, "acoger, proteger, promover e integrar", algo que ha tratado de dar a los más desfavorecidos.

Ha recordado que en 2021, "en pleno reto migratorio", los sacerdotes se preguntaban qué podían hacer por las personas que estaban llegando de África a la isla y con el apoyo de la Diócesis, la ONG Corazón Naranja y la propia Policía Nacional han puesto su "granito de arena" para tratar de dar una acogida digna.

El cura ha comentado que se trata de una "hermosa aventura" de ayudar junto a la "hermosa familia de hombres y mujeres de Corazón Naranja, que cada día ofrecen servicios a las personas migrantes alojadas en el CATE de San Andrés.

"Ha sido una experiencia dura, pero enriquecedora", ha indicado, destacando "la entrega y la generosidad" de estas personas que le lleva a proclamar que "vale la pena seguir ayudando" y "seguir sumando voluntades y corazones".

"Ciertamente no somos héroes, tampoco pretendemos serlo, simplemente queremos y estamos convencidos de que somos instrumentos para el bien", ha indicado, sin obviar que se han vivido "momentos muy complicados" por la cantidad de migrantes que llegaban a una isla tan pequeña.

Incluso, ha relatado que "hubo días y noches" en que pensó en quedarse en la "comodidad" de su casa pero "renovaba el servicio" al pensar en lo que haría el Señor.

"Allí en medio del dolor y sufrimiento siempre había algún motivo de esperanza, alguna sonrisa, algún rostro agradecido que daba razón de sobra a nuestra entrega. Gracias Santo Padre por estar aquí con nosotros y por impulsarnos a seguir", ha indicado.