Curbelo (ASG), abierto a devolver el IGIC al 7% y a una "progresiva" subida de sucesiones y donaciones

El secretario general de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, se ha mostrado abierto a devolver el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) al 7 por ciento y también a una "progresiva" subida de los impuestos de sucesiones y donaciones, actualmente bonificados al 99 por ciento en las islas Canarias.

"No hay ningún inconveniente en revisar el IGIC y llevarlo de nuevo al 7 por ciento. Sí, es una realidad porque, si no, las cuentas no salen", aseveró durante una entrevista recogida por Europa Press en El Debate de la 1 Canarias, de TVE, de la noche de este jueves.

Y "de igual modo" y de "manera progresiva" un incremento del impuesto de sucesiones y donaciones. Todo, eso sí, "hay que estudiarlo" y tratarlo con las "cautelas que conlleva".

SUBIR IMPUESTOS O NO DEPENDE DE LA NEGOCIACIÓN CON EL GOBIERNO CENTRAL

Para el líder de ASG, parte del conocido como 'Pacto de las flores' para gobernar Canarias junto a PSOE, Podemos y Nueva Canarias (NC), la "clave" sobre si subir o no impuestos, o en qué medida, gira sobre todo alrededor de la interlocución con el Gobierno central.

Por ello, destacó que ese diálogo sea con un Gobierno del "mismo color político" y se mostró partidario de arrancar una "negociación para un nuevo sistema de financiación" autonómica.

GASTAR EL SUPERÁVIT

Curbelo citó como elemento clave, que podría evitar subidas impositivas en la islas, que el Estado permita a Canarias "gastar el superávit, que son 500 millones más". "Por eso hay que estudiarlo todo previamente", mantuvo.

Y no solo eso, sino también los convenios con el Estado, no solo en materia de carreteras, sino en "infraestructuras educativas", entre otros. "Porque eso lo podemos ahorrar de las cuentas canarias", dijo. "Es complejo, pero este nuevo Gobierno de Canarias tiene que responder a los ciudadanos de alguna manera", incidió.