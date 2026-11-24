Archivo - La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y la consejera de Movilidad, Eulalia García, en un aparcamiento de guaguas de Titsa - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha destacado este martes la importancia de mantener en 2027 la gratuidad del transporte público y ha puesto en valor la defensa realizada por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en la reunión celebrada con el Gobierno de España para contar con la bonificación y garantizar la continuidad de esta medida.

"Es una apuesta que venimos defendiendo desde 2023, porque en una isla como la nuestra, las guaguas y el tranvía no son una alternativa secundaria, sino un medio de transporte esencial para miles de personas", apunta Dávila en una nota.

La gratuidad tiene un efecto directo en la vida de la ciudadanía ya que permite aliviar el gasto de las familias, facilita los desplazamientos por motivos de trabajo, estudios o cualquier otra necesidad y garantiza que la situación económica no sea un impedimento para moverse por la isla.

Además, contribuye a reducir el uso del vehículo privado, las emisiones de CO2 y a avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible.

El Cabildo remarca que Titsa cerró 2025 con más de 87 millones de pasajeros, lo que supone un crecimiento del 81% desde la puesta en marcha de esta medida, muy superior al registrado en otras grandes ciudades del país, como Madrid, donde la EMT ha crecido un 37% o Valencia, con un 54%.

"Y seguimos creciendo. Las previsiones apuntan a que cerraremos 2026 con más de 92 millones de pasajeros en Titsa, 44 millones más que cuando pusimos en marcha la gratuidad. Esto demuestra que los tinerfeños y las tinerfeñas están respondiendo y que cada vez son más las personas que apuestan por la guagua en sus desplazamientos diarios", expresa la presidenta del Cabildo.

Además, señala, "estamos recorriendo más kilómetros que nunca, pero lo estamos haciendo de una manera más eficiente y sostenible, gracias a la renovación de nuestra flota, entre 2022 y 2025 hemos reducido un 15,2% las emisiones de CO2 por kilómetro recorrido, evitando la emisión de unas 8.661 toneladas de CO2".

Estas cifras también plantean una responsabilidad para la presidenta insular, ya que "cuantas más personas apuesten por el transporte público, más se tiene que trabajar para ofrecerles un buen servicio".

Por eso, desde el Cabildo "no solo mantenemos la gratuidad, sino que seguimos trabajando para reforzar Titsa y Metropolitano, aumentar la capacidad de los servicios y mejorar las frecuencias".

La continuidad de esta medida requiere corresponsabilidad entre administraciones, por ello, desde el Cabildo se está haciendo un esfuerzo asumiendo buena parte de la financiación, porque "la gratuidad no puede depender de decisiones puntuales ni de la incertidumbre de cada año".

"Estamos hablando de una política de movilidad que beneficia a toda Tenerife y que necesita garantías para tener continuidad", concluye.