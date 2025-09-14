Declarada la situación de alerta por riesgo de incendio forestal en Gran Canaria a partir de este lunes

Archivo - Efectivos de extinción de incendios en los trabajos para acabar con el fuego del incendio forestal de Garafía - TWITTER DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANARIAS

Se mantiene la situación de prealerta en las islas de El Hierro, La Palma, La Gomera y Tenerife

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias declara, a partir de las 10.00 horas de este lunes, la situación de alerta por riesgo de incendio forestal en la isla de Gran Canaria, en cotas superiores a los 400 metros de altitud.

Por otro lado, se mantiene en vigor la declaración de prealerta por riesgo de incendio forestal, emitida el 1 de junio de 2025, en las islas de El Hierro, La Palma, La Gomera y Tenerife.

En concreto, para la isla de Gran Canaria, la previsión indica que habrá un episodio de calor con temperaturas máximas que podrán alcanzar o superar los 30 y 34ºC. La jornada contará con una inversión de temperatura a menos de 600 metros de altitud y una humedad relativa menor o igual al 30%, a partir de unos 700 - 800 metros de altitud.

La previsión también indica la compañía de calima en altura, y viento que soplará del este y sureste de flojo a moderado en medianías, zonas altas y cumbre.