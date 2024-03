La defensa de Jeremy Vargas solicita que sea un gabinete de criminología quien realice el informe de cianosis

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El abogado Marcos García-Montes, que ejerce la defensa de la familia del pequeño desaparecido Jeremy Vargas, ha solicitado al Juzgado de Primera Instancia Número 2 de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), que sea el gabinete criminológico de los peritos judiciales Balfagón & Chippirrás, en unión del médico forense Manuel Carrillo, quienes realicen un informe pericial sobre la cianosis, que indican sufría Jeremi desde su nacimiento por insuficiencia respiratoria asmática.

Y esto, señalan, es lo que le producía un color azulado de su cara y cuerpo en situaciones de estrés o de problemas respiratorios debido a enfermedades pulmonares o bronquíticas, según ha informado el bufete jurídico de García-Montes en nota de prensa.

Todo ello "ante la absoluta disconformidad y contrariedad" con los diferentes informes y ampliaciones realizado por los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) de Las Palmas, ya que en el escrito presentado se expone que en su momento se solicitó el informe a los médicos forenses de Las Palmas, que fue concedido por el juzgado el 12 de noviembre de 2021.

Posteriormente, el juzgado que lleva el procedimiento admitió el recurso del abogado contra la denegación inicial, acordando la diligencia de investigación y dilipendiando el informe el 16 de febrero de 2022.

Sin embargo, apunta que ante la "falta de claridad en muchos" extremos se solicitó la aclaración el 3 de marzo de 2022, a la que se contestó el 18 de julio de ese mismo año, y "ante la insuficiencia ni cumplimiento" con lo ordenado judicialmente se volvió a solicitar otra aclaración el 26 de julio de 2022, accediendo a la misma el juzgado en providencia el 7 de octubre y produciéndose la aclaración el 2 de diciembre.

Al respecto, puntualiza que como consecuencia de que "de nuevo y de forma obstinada no" se contestaba al requerimiento judicial, se volvió a solicitar una ampliación, dictándose auto el 22 de marzo de 2023 y celebrando comparecencia en sede judicial el 14 de julio del pasado año.

Todo ello en base a que los informes de los médicos forenses de Las Palmas "no habían examinado de forma parcial, como se había solicitado, los informes médicos de hospitales públicos" realizados por diferentes facultativos tras el nacimiento y posteriores tratamientos de la insuficiencia respiratoria del menor.

Esto motivó la solicitud de nuevo de ampliación, que se acordó mediante providencia el 26 de julio de 2023, y finalmente se ha remitido a la representación de la familia de Jeremi, a quien "no satisface las pretensiones" de la parte acusadora y consideran que las peticiones y admisión por parte del juzgado de las ampliaciones "no eran concluyentes sobre compatibilidad" de la cianosis o insuficiencia respiratoria con que "únicamente apareciera en el momento del nacimiento y que no se proyectara" en su vida posterior hasta la desaparición.

Esto, señalan, ha producido un "retraso primario, manifiesto y cristalino en la respuesta por parte de los médicos forenses" a las peticiones judiciales que aceptaron las aclaraciones del letrado prenombrado y su familia, si bien asegura que "no se ha cumplimentado lo solicitado que dio lugar a diferentes ampliaciones".

Por último, indica que se va a solicitar que declare familia, amigos y personas vinculadas a la educación y tratamientos médicos para confirmar que "no solamente en su nacimiento sino con posterioridad, el menor sufría episodios de cianosis con coloración azulada de su cuerpo, consecuencia de estrés o preocupación y de complicaciones respiratorias como resfriados y otras patologías".