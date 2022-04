Denunciante del 'caso Laycas' detecta más contratos irregulares y amplía la querella

LA LAGUNA (TENERIFE), 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal no adscrito del Ayuntamiento de La Laguna y denunciante del 'caso Laycas', Alfredo Gómez --ex de Ciudadanos--, va a ampliar dentro de un mes la querella al detectar nuevos contratos presuntamente irregulares en el Ayuntamiento y que superan ya los 200.

En declaraciones a los periodistas tras la declaración del alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, ante el Juzgado de Instrucción Número 2, ha comentado el objetivo es "identificar" si hay sobrecoste en los contratos y "verificar" las transacciones reales con las empresas.

Sobre la declaración judicial de Gutiérrez ha criticado que no haya respondido a ninguna de las preguntas de la acusación popular, "un silencio" que no es propio del cargo que ocupa y ha revelado que Gutiérrez ha dicho que "no ha tenido ninguna intervención" en los contratos y que las propuestas salían "de forma directa" de los funcionarios de cada una de las áreas del Ayuntamiento, lo que obligará a citar a los funcionarios en sede judicial.

Gómez ha apuntado que detectó las supuestas irregularidades cuando presidía la comisión de transparencia municipal y posibles delitos de prevaricación, cohecho, malversación de fondos públicos, gestión interesada y falsedad documental.

Ha apuntado que se han realizado "muchísimas contrataciones" a las mismas empresas, creadas tras la llegada del PSOE al Gobierno local, poniendo como ejemplo que "una de ellas", que ha cobrado del Ayuntamiento casi 250.000 euros "en contratos menores a dedo" fue la encargada de hacer las "obras ilegales" en la vivienda del alcalde.

Gómez ha cargado contra la "complicidad palpable" del edil de Urbanismo, Santiago Pérez, pues "no ha realizado sus funciones" con la debida inspección --si bien el último informe de Gerencia reconoce que debe retirar una pérgola y derruir el cerramiento del balcón--.

El concejal ha apuntado también que en el 'caso Laycas' se incluyen los contratos de mascarillas suscritos por el Ayuntamiento durante la pandemia lo que ocurre es que el consistorio no ha aportado el expediente y desde el juzgado se lo han solicitado por segunda vez.

Ha comentado que los intentos del alcalde por vincular la denuncia con Coalición Canaria (CC) tratan de "desvirtuar" su "lucha contra la corrupción" y ha asegurado ni le "afecta" ni le "influye" dado que su "obligación" como concejal y abogado.