Desmantelado un punto activo de venta de sustancias estupefacientes en Santa Cruz de Tenerife - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una persona por un presunto delito de tráfico de drogas en el barrio santacrucero de Los Gladiolos.

La investigación se desarrolló en el marco de una operación antidroga dirigida contra un punto de venta de sustancias estupefacientes, concretamente cocaína.

Las pesquisas permitieron identificar a una persona que, presuntamente, desarrollaba una actividad continuada de distribución de droga, según ha informado el cuerpo de seguridad en una nota. Tras la realización de las oportunas gestiones de investigación, los agentes observaron numerosos encuentros entre el investigado y terceras personas. Estos contactos, de corta duración y en diferentes horarios, resultaban compatibles con operaciones de menudeo de sustancias estupefacientes.

La distribución de dicha sustancia se realizaba en una zona próxima a su domicilio, a escasos metros de un instituto de educación secundaria, con el riesgo que ello implica para los menores, teniendo en cuenta que además muchas de esas presuntas ventas se realizaban durante el día, habiéndose observado algunos pases a la hora de finalización de las clases, cuando los menores abandonaban el centro.

Además, se pudo comprobar como el investigado salía del barrio en diferentes ocasiones a bordo de su vehículo para posiblemente realizar ventas en el domicilio de los compradores.

Reunidos los indicios necesarios, los agentes del cuerpo estatal solicitaron a la autoridad judicial competente la entrada y registro al domicilio del investigado, la cual se ejecutó junto a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía *Nacional y Guías Caninos de la Policía Local del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.

Como resultado de las actuaciones, se procedió a la detención del investigado y a la incautación de una sustancia estupefaciente, presumiblemente cocaína y dinero en efectivo, concretamente: 2,14 kilogramos de cocaína y 12.380 euros en metálico.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó su ingreso en prisión.