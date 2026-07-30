Detectan una moto circulando a 102 kilómetros por hora en una vía de 30 en Santa Cruz de Tenerife

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El servicio de radar del grupo de Atestados de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha detectado el pasado ocho de julio al conductor de una motocicleta que circulaba a 102 kilómetros por hora en la calle Pedro Suárez Hernandez del municipio santacrucero.

Los agentes ya han instruido diligencias por un posible delito contra la seguridad vial debido al exceso de velocidad con la que transitaba en una vía que está limitada a 30 kilómetros por hora, según ha informado el Ayuntamiento capitalino en una nota de prensa.

Este delito se cometió en horario de tarde, concretamente a las 17:40 horas de ese miércoles, en la citada calle, donde fue captado por el cinemómetro policial. Finalmente, el conductor, de 24 años, fue indentificado como L.F.L., aunque no era el propietario de la motocicleta.