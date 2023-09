Detectan tres ejemplares y una larva de mosquito tigre en un invernadero de Tacoronte (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha activado el protocolo previsto en el Sistema de Vigilancia Entomológica tras la detección de tres ejemplares adultos y una larva de mosquito de la especie 'Aedes albopictus' --mosquito tigre-- en una de las trampas ubicada en un invernadero de Tacoronte.

Con la colaboración inmediata del Ayuntamiento de Tacoronte y de la empresa propietaria del invernadero, que incluso ha detenido su actividad para evitar la circulación de trabajadores en la zona, se ha intensificado la vigilancia, estableciéndose además un perímetro de seguridad alrededor de la zona para la realización de un diagnóstico de situación y localización de posibles criaderos, así como colocación de un mayor número de trampas.

Las muestras por el Laboratorio de Entomología Médica del Instituto Universitarios de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias (IUETSPC), dependiente de la Universidad de La Laguna (ULL), fueron identificadas morfológicamente como ejemplares que pertenecen a la identificación de la especie 'Aedes albopictus'.

El equipo de trabajo de la DGSP y el IUETSPC-ULL se ha trasladado ya a la zona sin observar más ejemplares ni puntos de crías en el resto de trampas ubicadas en el área cercana, eminentemente agrícola y sin presencia de núcleos de población cercanos, informa el Gobierno canario en una nota.

Tras estas tareas, se ha reforzado el número de trampas colocadas en las zonas próximas al punto de detección y se ha aumentado la frecuencia de muestreo, de manera que se llevará a cabo la revisión de las trampas con una periodicidad semanal.

El Comité Autonómico Permanente de coordinación y seguimiento del Plan de Vigilancia de Vectores se ha reunido este lunes coordinado por la Dirección General de Salud Pública con el objeto de establecer e implantar las acciones previstas en el protocolo de actuación lo antes posible.

Canarias dispone desde 2013 de un Sistema de Vigilancia Entomológica, coordinado por la Dirección General de Salud Pública en colaboración con el Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y de Salud Pública de Canarias de la Universidad de la Laguna, con el objeto de detectar precozmente la posible aparición de mosquitos invasores.

La isla de Tenerife está monitorizada para la detección de este tipo de mosquitos desde el año 2013 mediante la instalación de 196 trampas específicas (total en Canarias: 635 trampas), 21 de ellas estaban instaladas en el invernadero donde se detectaron esos ejemplares.

En septiembre de este año se cumplen los 18 meses desde la última detección del mosquito 'Aedes aegypti' en la isla de La Palma, lo que podrá llevar a poder declarar la erradicación del vector en esta zona, al igual que se hizo en mayo del 2019 con la detección en la isla de Fuerteventura en 2017.

La última detección de mosquito 'Aedes aegypti' se produjo el pasado diciembre en una vivienda de Santa Cruz de Tenerife, tras lo que se efectuó el rastreo, fumigación, trampeo y vigilancia sin detectarse desde entonces ningún ejemplar en la zona.

El objetivo del Sistema de Vigilancia Entomológica de Canarias es detectar precozmente ejemplares adultos, huevos o larvas de mosquitos invasores.

Para ello se monitoriza diversos dispositivos implantados en los principales puntos de entrada de mosquitos en el archipiélago, como son los puertos y aeropuertos y determinados invernaderos; se activa un programa de vigilancia de picaduras en todos los centros sanitarios de la isla y en las oficinas de farmacia y si hubiera notificación de picaduras, los inspectores de Salud Pública analizan cada caso mediante una encuesta, fotografía de la picadura e inspección de la vivienda para la búsqueda e identificación del mosquito y sus larvas.

COLBORACIÓN CIUDADANA

Desde el inicio de este programa de vigilancia se ha considerado muy importante la colaboración ciudadana para identificar posibles mosquitos invasores y la eliminación de sus puntos de cría.

La ciudadanía puede enviar fotos de sospechas de presencia del 'Aedes' o imágenes de fuertes reacciones inflamatorias por picaduras si se produjeran a la cuenta de correo vectores.scs@gobiernodecanarias.org, indicando el lugar geográfico en el que se ha localizado y un número de teléfono de contacto.

Sanidad destaca que el Sistema de Vigilancia es eficaz en la detección incluso de larvas y huevos de mosquitos invasores de forma precoz, antes de que haya originado picaduras en la población de la isla. En este sentido, se está recopilando toda la información necesaria para acotar, verificar y, en su caso erradicar, la presencia de este mosquito en la isla.

Desde la Consejería señalan que no se han notificado picaduras y que la presencia del mosquito no supone que se produzca transmisión de enfermedades como el dengue, el zika, la fiebre amarilla o el chikungunya, ya que éstas no están presentes en las islas, salvo casos esporádicos importados.

El equipo del sistema de vigilancia ha activado el programa de vigilancia de picaduras en los centros sanitarios de la isla y en las oficinas de farmacia, mediante la realización de encuestas por los profesionales sanitarios por si acudieran personas con picaduras compatibles puedan ser fácilmente detectables.

COLOR NEGRO, A RAYAS Y MÁS PEQUEÑO

El 'Aedes albopictus' es un mosquito de color negro con rayas, más pequeño que los habituales en el archipiélago, que aparece más en ambientes urbanos y se ha adaptado a reproducirse en pequeños puntos de agua generados por el hombre.

De hecho, es un vector de transmisión de enfermedades víricas en otras zonas geográficas donde esas patologías son endémicas, lo que no sucede en Canarias.

El 'Aedes' suele picar durante el día y no por la noche y su picadura genera una fuerte reacción inflamatoria que va acompañada de un gran escozor.

Las hembras son las que pican, ya que necesitan alimentarse de sangre para reproducirse, se mueven cerca del suelo y no producen ningún zumbido y también necesitan agua (puntos de cría) para completar su desarrollo.

Los mosquitos que pican al ser humano necesitan estar criando muy cerca de éste.

Por eso, la medida más efectiva frente a ellos es vigilar o eliminar sus puntos de cría como colocar arena en los platos de las macetas o vaciarse y limpiarse una vez a la semana para evitar que los huevos depositados por las hembras puedan evolucionar a adultos; evitar el cultivo de plantas directamente en agua y cambiar diariamente el agua de floreros; colocar boca abajo las macetas vacías, botellas, baldes, regaderas y cualquier otro recipiente en los que pueda acumularse agua de riego o de lluvia; evitar los encharcamientos en jardines, azoteas, balcones o terrazas, después del riego o de la lluvia; limpiar y cambiar diariamente el agua de bebederos de animales; tapar bien los depósitos de agua; mantener bien cloradas las piscinas;

limpiar la bandeja de la parte externa de la nevera y los dispositivos del aire acondicionado donde puede acumularse agua y mantener limpios los desagües de las zonas externas y comprobar que el agua no queda estancada en partes del mismo.