Sucesos.- Detenida en Santa Cruz de Tenerife una mujer por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Santa Cruz de Tenerife a una mujer como presunta autora de un delito de tráfico de drogas y otro de tenencia ilícita de arma, incautándosele un arma de fuego tipo revólver y cerca de un gramo de cocaína.

Los hechos se produjeron tras iniciarse una operación antidroga una vez recibida información sobre una mujer que se estaría dedicando a la venta de sustancias estupefacientes con su vehículo particular, según informa el cuerpo de seguridad en una nota.

Como resultado de las gestiones practicadas, los agentes localizaron finalmente a la sospechosa en su coche. Tras observar como ocultaba en la zona del copiloto un objeto metálico junto a lo que podría ser sustancia estupefaciente, procedieron a seguirla.

UN ARMA DE FUEGO

Posteriormente, fue interceptada e identificada, hallándose en su poder un arma de fuego tipo revólver con 46 cartuchos del calibre 38 corto, así como cerca de un gramo de cocaína.

Ante estos hechos, y con el fin de localizar más sustancias estupefacientes u otras armas, los agentes llevaron a cabo la correspondiente entrada y registro en el domicilio de la investigada, previa autorización judicial, interviniéndose en la misma en torno a 5 gramos de crack y 465 euros en efectivo.

Tras su detención, fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente.