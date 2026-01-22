Detenida en Tenerife una fugitiva reclamada por las autoridades italianas por delitos de robo, lesiones y amenazas

Archivo - Coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido recientemente en Tenerife a una fugitiva reclamada por las autoridades judiciales italianas, por la comisión de los delitos de robo agravado, lesiones y amenazas, sobre la que pesaba una condena firme de 4 años 3 meses y 27 días de prisión.

La solicitud de localización y detención fue recibida por los agentes del cuerpo de seguridad el pasado 12 de enero de 2026, momento en el que se iniciaron las correspondientes investigaciones para dar con su paradero. Finalmente, se obtuvieron datos sobre varios posibles domicilios en los que la fugitiva podría estar residiendo en Tenerife, así como sobre diferentes vehículos a su nombre.

Asimismo, los investigadores tuvieron conocimiento de dos detenciones recientes relacionadas con la fugitiva en la isla, una de ellas por delitos de tráfico de drogas y asociación ilícita, lo que permitió confirmar su permanencia en el territorio insular.

DISPOSITIVO POLICIAL

La mujer fue finalmente localizada en el municipio de El Médano (Granadilla de Abona), estableciéndose un dispositivo policial que permitió detectar un vehículo tipo camión en el que, según las pesquisas realizadas, la fugitiva podría estar residiendo. Tras comprobar su identidad, se procedió de forma inmediata y en condiciones de seguridad a su detención.

La detenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente, que ordenó su ingreso en prisión provisional a la espera de que se resuelva su extradición.