Detenidas dos personas por hasta siete robos con fuerza en hoteles de Fuerteventura

Material incautado - CEDIDO POR LA GUARDIA CIVIL

En uno de los robos sustrajeron material informático perteneciente al Banco de España con información sensible

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 15 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil del Puesto Principal de Morro Jable (Fuerteventura) ha detenido a un hombre y a una mujer como presuntos autores de siete delitos de robo con fuerza en las cosas mediante escalo, y de un delito de hurto, cometidos en complejos hoteleros de Pájara.

Según informa la Benemérita, la investigación se inició a comienzos del mes de enero al detectarse un aumento de denuncias por robos en el municipio que ocurrían de noche aprovechando el descanso de los moradores y cuyas víctimas eran en su mayoría turistas alojados en un mismo complejo hotelero muy frecuentado de la zona.

ROBARON MATERIAL INFORMÁTICO DEL BANCO DE ESPAÑA

Por su parte, la Guardia Civil resaltó que en uno de los robos, los delincuentes sustrajeron material informático perteneciente al Banco de España que contenía información sensible, lo que generó preocupación entre los sectores turístico y empresarial de Fuerteventura.

Mientras, el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad permitió identificar el vehículo que había sido utilizado en los delitos.

En una de las denuncias formuladas, se constató que entre los objetos sustraídos figuraban varios dispositivos electrónicos, incluido un equipo con sistema de geolocalización, cuya señal dirigió a los agentes hasta una zona residencial de Morro Jable, coincidente con el domicilio de uno de los sospechosos.

Por ello, se estableció un operativo coordinado en el edificio señalado para confirmar la presencia de los efectos sustraídos y proceder a la identificación de los responsables durante el cual los efectivos observaron a una mujer, conocida como expareja del principal investigado, que portaba una mochila al acceder al garaje del inmueble y que abandonó poco después el edificio.

Los agentes iniciaron un seguimiento discreto mientras mantenían contacto con una de las víctimas, quien confirmó en tiempo real que la señal de geolocalización del dispositivo sustraído se encontraba en movimiento, coincidiendo exactamente con la trayectoria de la mujer quien tras ser interceptada, entregó voluntariamente el dispositivo.

Posteriormente, un registro exhaustivo en el entorno permitió localizar la mochila que portaba momentos antes, dentro de la cual se halló el resto del material informático sustraído.

Por último, los dos detenidos fueron puestos a disposición judicial, mientras que las diligencias instruidas fueron entregadas al Tribunal de Instancia e Instrucción en funciones de guardia de Puerto del Rosario.

La Guardia Civil continúa con las gestiones necesarias para la localización y recuperación del resto de los efectos sustraídos, sin descartar nuevas detenciones en el marco de esta investigación.