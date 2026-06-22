Sucesos.-Detenido en el Aeropuerto de Tenerife Sur al viajar con 79 cápsulas de hachís en el interior de su cuerpo - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido recientemente en el Aeropuerto de Tenerife Sur a un ciudadano como presunto autor de un delito contra la salud pública al transportar 880 gramos de hachís en el interior de su organismo dividido en 79 cápsulas.

La intervención se desarrolló gracias a la colaboración entre varias unidades de investigación, logrando interceptar al varón a su llegada de un vuelo procedente de Agadir, Marruecos, según ha informado el cuerpo de seguridad en una nota de prensa.

Ante los indicios observados durante el control fronterizo, se procedió a la realización de las comprobaciones oportunas, incluyendo una prueba médica destinada a determinar la posible presencia de sustancias estupefacientes ocultas en el interior de su organismo, la cual arrojó un resultado positivo.

Tras hallar dicho resultado, el ciudadano fue trasladado a un centro hospitalario, donde bajo la correspondiente supervisión del personal sanitario, procedió a la expulsión de un total de 79 cápsulas o bolas de hachís que portaba en el interior de su organismo, con un peso aproximado de 880 gramos.

Finalmente, se practicó su detención por un presunto delito contra la salud pública para su posterior puesta a disposición de la Autoridad Judicial competente.