Detenido un extranjero por trabajar con la documentación de un compatriota en Fuerteventura mientras cobraba ayudas

Archivo - Coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de la Comisaría Local de Puerto del Rosario (Fuerteventura) ha detenido a un hombre extranjero por utilizar la documentación de un compatriota para trabajar en la isla mientras cobraba ayudas públicas con su identidad real.

Así lo ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, que agrega que gracias a la denominada 'Operación Marioneta' se ha podido destapar este caso de usurpación del estado civil, fraude laboral y percepción indebida de prestaciones sociales.

En concreto, la investigación, desarrollada en noviembre, se saldó con la detención del varón, que habría estado trabajando durante varios meses utilizando la documentación de otra persona, mientras que, de forma paralela, percibía prestaciones por desempleo y paternidad con su verdadera identidad.

Por su parte, las actuaciones se iniciaron gracias a la colaboración habitual que la Brigada Local de Extranjería y Fronteras mantiene con agentes sociales y empresariales de la isla, en el marco de labores preventivas orientadas a detectar irregularidades en el ámbito laboral.

De esta manera, las primeras indagaciones determinaron que el investigado había aportado a una empresa de trabajo temporal la documentación de un compatriota para formalizar un contrato laboral sin que la entidad detectara inicialmente la irregularidad.

SE PERCATARON DE LA VERDADERA IDENTIDAD MESES DESPUÉS

Tras varios meses, responsables de la empresa comprobaron que la persona que acudía al puesto de trabajo no coincidía con la identidad reflejada en los documentos presentados, motivo por el cual pusieron los hechos en conocimiento de la Policía Nacional y cesaron la relación laboral.

Una vez descartada cualquier responsabilidad por parte de la empresa empleadora, los agentes establecieron un dispositivo policial en coordinación con la misma.

El mismo permitió identificar al presunto autor, y tras comprobar su verdadera identidad, se constató que percibía simultáneamente diversas prestaciones sociales, obteniendo así un beneficio económico ilícito derivado de la suplantación.

Las diligencias practicadas acreditaron la existencia de dos identidades diferenciadas, así como un perjuicio directo a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública, al compatibilizar indebidamente salario y ayudas públicas.

IDENTIFICACIÓN DEL SEGUNDO HOMBRE

Con todo, los agentes procedieron el 25 de noviembre a la detención del principal investigado y continuaron la investigación que consiguió identificar a un segundo varón, como cooperador necesario, al haber presuntamente cedido su documentación a cambio de una compensación económica.

Asimismo, se constató que las nóminas derivadas de la actividad laboral se ingresaban en una cuenta bancaria a nombre del cooperador, si bien el uso efectivo de la tarjeta asociada era realizado por el detenido.

Para localizar al titular legítimo de la documentación utilizada fraudulentamente, se solicitó la colaboración de la Comisaría Provincial de Palma de Mallorca, cuya intervención permitió su localización y toma de declaración en calidad de investigado no detenido, contribuyendo al pleno esclarecimiento de los hechos.

Finalmente, una vez concluida la investigación, la Policía Nacional remitió un informe a la Tesorería General de la Seguridad Social a fin de que adopte las actuaciones que estime oportunas dentro de su ámbito competencial.